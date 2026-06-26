Martín Tocar es periodista, licenciado en Comunicación por Universidad ORT, y máster en Políticas Públicas por University College London. Desde 2017 hasta 2022 trabajó en El Observador, primero como periodista en las secciones de Economía y Política, y luego como editor de Actualidad Nacional. Cuenta con experiencia como productor en televisión (Desayunos Informales, Canal 12) y en radio (Las Cosas en Su Sitio, Radio Sarandí). Ha sido docente en Universidad ORT y asistente de investigación en University College London. Desde febrero de 2024 escribe en la sección Qué Pasa del diario El País.