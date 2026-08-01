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El País Qué pasa

La Biblioteca del (incierto) futuro: el gobierno ratifica plan de reformas, pero persisten dudas sobre su magnitud

Los anuncios de un ambicioso proyecto para la Biblioteca Nacional fueron seguidos por choques sobre los recursos asegurados y los plazos. Mientras el sindicato cuestiona recorte de vacantes en Rendición de Cuentas, ¿qué obras comenzaron y cuáles esperan una definición?

Martin Tocar
Martín Tocar
01/08/2026, 04:00
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Biblioteca Nacional Obras
Obras de mantenimiento en la fachada de la Biblioteca Nacional, en la Avenida 18 de Julio
Leonardo Mainé

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