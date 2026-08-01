La Biblioteca del (incierto) futuro: el gobierno ratifica plan de reformas, pero persisten dudas sobre su magnitud
Los anuncios de un ambicioso proyecto para la Biblioteca Nacional fueron seguidos por choques sobre los recursos asegurados y los plazos. Mientras el sindicato cuestiona recorte de vacantes en Rendición de Cuentas, ¿qué obras comenzaron y cuáles esperan una definición?
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