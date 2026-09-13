Colorados revisan su nacimiento y planean celebrar en 2028 el “bicentenario” de su partido

A medida que se acerca el 190° aniversario de la Batalla de Carpintería -que según la interpretación clásica dio origen a las divisas tradicionales-, los dos históricos partidos del Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, se encuentran por estos días revisando un pasado que los tuvo enfrentados, mientras discuten, ni más ni menos, la posibilidad de profundizar su alianza política a través de un lema común en el futuro inmediato.

El sábado 19, representantes de ambos partidos participarán en Durazno de una conmemoración de la batalla de 1836 en la que se enfrentaron las tropas de Manuel Oribe, entonces presidente del joven estado uruguayo, y las lideradas por Fructuoso Rivera, sublevado contra el gobierno. Cada uno de los bandos utilizó allí una divisa para identificarse: los oribistas llevaban una divisa blanca con la insignia “Defensores de las leyes”, tal como disponía un decreto del 10 de agosto de ese año; los partidarios de Rivera utilizaron el color rojo del cual estaban teñidos los forros de los ponchos.

Pero si bien Carpintería es tomado como símbolo del nacimiento de las dos divisas, ambos partidos -que no se consolidarían como tales hasta varias décadas más tarde- han tenido posturas distintas respecto a la jerarquía de esa batalla y el año 1836 dentro de la historia partidaria. Mientras que el Partido Nacional celebró su 190° aniversario el pasado 10 de agosto, en conmemoración del día en que Oribe decretó el uso de la divisa ante la sublevación de Rivera, los colorados planean conmemorar su “bicentenario” en 2028, tras una larga discusión interna de la que han participado autoridades, historiadores y militantes, según informó a El País el senador Andrés Ojeda, secretario general del partido. “Por eso no viste un acto similar al que hizo el Partido Nacional, que festeja los 190 este año. Nuestros 190 fueron hace rato”.

Fachada de la Casa del Partido Colorado. Foto: Leonardo Mainé

Múltiples fechas

Como sucede con el país que ayudaron a forjar, no es tarea tan sencilla ponerle una fecha de nacimiento a los partidos tradicionales. Está ampliamente aceptado que los bandos que se conforman en 1836 no surgen de un momento a otro, sino que son la continuidad de dos modos distintos de concebir la realidad política que competían por el poder agrupados en torno a sus caudillos.

A diferencia del Partido Nacional, que sin dejar de reconocer esas tendencias anteriores se ha remitido tradicionalmente al decreto de Oribe como primer gran hito de formación de la divisa blanca, y celebra su aniversario en esa fecha, en el Partido Colorado ha habido distintas miradas respecto a la fecha más ajustada para hablar de su “nacimiento”. “En el caso del Partido Colorado no había divisa; éramos el partido de Rivera que venía configurándose en esa rivalidad de actitudes que venía de mucho atrás”, dijo a El País el expresidente Julio María Sanguinetti, entrevistado para un informe especial sobre blancos y colorados a 190 años de Carpintería, que se publicará el próximo fin de semana. Ojeda explicó que se consultó a la Prosecretaría de Acervo Histórico del partido y que el ex vicepresidente Luis Hierro López “se ha ocupado” de ordenar la discusión, en la que han aportado insumos el propio Sanguinetti y su esposa, la historiadora Marta Canessa.

Algunos historiadores colorados entienden que la semilla del partido se arrastra incluso a 1817, cuando Rivera asume el mando de las tropas artiguistas, o 1820, cuando el caudillo pacta la rendición ante los portugueses con la condición de mantener un regimiento oriental.

El expresidente de la República, Julio Maria Sanguinetti, y Andrés Ojeda en la casa del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

Hierro dijo que él está entre los que adhieren a 1820 como una “fecha clave” para encontrar las “raíces del coloradismo”, con la “conformación del grupo riverista”, pero aseguró que 1828 es otro año válido para la conmemoración, con la conquista de las Misiones por parte de Rivera y el reconocimiento explícito, de distintos actores y fuentes documentales, de la conformación de un “partido de Frutos”. “Hay quienes hablan ya entonces del partido de Frutos, incluyendo el cónsul inglés Thomas Hood o Manuel Lavalleja, y es lo que sostienen muy prestigiosos historiadores como Alfredo Lepro y Óscar Padrón Favre; ya había un grupo muy fuerte de personas cercanas a Rivera, que no forman un partido como conocemos ahora, sino que eran banderías, divisas”, explicó Hierro. “Es un proceso fundacional que termina en 1836, con el bautismo de la divisa, pero claramente tiene antecedentes. Luego el Partido Colorado como tal empieza a reconocerse después de la Guerra Grande”.

Hierro dijo que todavía siguen debatiendo y no han avanzado en “el diseño” de la conmemoración, pero que habrá una “celebración muy importante” del bicentenario del “proceso fundacional” del coloradismo.

Rivera en 1820

La rendición de Rivera en 1820 despierta distintas pasiones, desde quienes lo califican de “traición” o lo ven como una jugada que le permitió mantener varias cartas en su mano, hasta los que lo reivindican como una seña de la “ética de la responsabilidad”, en el entendido de que esa milicia local fue clave para el levantamiento años más tarde contra la ocupación brasileña, tras la Cruzada Libertadora de Juan Antonio Lavalleja.

Patio interior de la Casa del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto

Celebración en Carpintería

El próximo 19 de setiembre se cumplen 190 años de la Batalla de Carpintería, en la que las tropas de Manuel Oribe se enfrentaron a las de Fructuoso Rivera utilizando por primera vez las divisas blancas y coloradas. Para conmemorarlo, tanto el Partido Nacional como el Colorado convocan a participar de actividades en Durazno.

En 1986, cuando se cumplieron 150 años de Carpintería, los dos partidos hicieron actos alusivos a ese hito. El entonces vicepresidente Enrique Tarigo refirió al debate sobre las fechas pero destacó la batalla como “un hecho único en la historia del país que “simboliza el nacimiento de los dos grandes partidos”. Por los blancos participaron Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereyra y Luis Lacalle Herrera.