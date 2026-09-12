“Desapareceremos”: los comerciantes de 8 de Octubre, entre el miedo y el desconocimiento por la reforma de transporte

Quizás sea la gran obra del gobierno de Yamandú Orsi. Implicará un gasto de cientos de millones de dólares. Incluirá, entre otras cosas, reconvertir la Avenida 8 de Octubre para que pasen ómnibus BRT. Pero los comerciantes que trabajan ahí, a los que un simple arreglo de vereda les cambia la economía, no están enterados.

Jorge Vidal atiende un puesto de flores en 8 de Octubre y Larravide. Pertenece a su familia desde hace 40 años.

“Cada vez que hay una construcción, un arreglo de vereda, lo que sea, la gente como que dispara. Deja de venir”, dice a El País. En esos casos, las ventas bajan un 80%.

Cuando se le consulta sobre cómo espera que lo afecten las obras de la reforma del transporte metropolitano, que llevará ómnibus biarticulados y paradas cada cinco cuadras a la avenida donde trabaja, asegura que no sabía “para nada”.

“Veremos qué es lo que nos depara el destino…”

A una cuadra, las trabajadoras de una tienda están en una situación similar. “No estábamos al tanto de las reformas”, dice Micaela Calloso. “No sé cómo vamos a hacer para trabajar”.

Cuentan que cuando hay obras ingresa mucha menos gente al local y que el polvo ensucia los objetos que venden, como las copas. Aseguran que esto es peor para quienes venden ropa en la calle.

En la Feria Serrato, donde la intendencia construyó locales hace un par de años para los feriantes, una mujer vende ropa. Sigue las noticias, pero no sabía de la reforma.

Tampoco lo hacía, unas cuadras más hacia el sur, la dueña de una tienda de juguetes para niños, ni quienes atienden un bar viejo en una esquina.

Volviendo a la zona de la feria, pero del otro lado, hay una tienda de tecnología. Javier Ferreira, que trabaja desde hace cinco años ahí, sabe que se van a hacer trabajos en 18 de Julio. Había visto que la Plaza Cagancha se va a reformar justamente por este proyecto, pero no sabe nada de que también se intervendrá 8 de Octubre.

Ahora que está al tanto, su pronóstico es pesimista.

“Las obras afectan en todo. No hay tránsito. No hay gente caminando. Nosotros estamos frente a una parada, que es donde se baja la gente que mayormente ve la vidrera o entra a preguntar algo”, explica.

Y al hablar sobre las paradas alude, sin saberlo, a un elemento clave de la reforma: las nuevas estaciones serán cerradas y estarán cada cinco cuadras para que los nuevos ómnibus se detengan menos. Un cambio aparentemente menor, como el movimiento de una parada, puede ser una operación de riesgo para un comercio.

Durante la recorrida de El País por 8 de Octubre, hay una excepción. Quizás el hecho de que venda diarios era una pista de que estaba informado, pero el dueño de un puesto en la esquina con Gobernador Viana sabe perfectamente qué se está preparando.

“Cuando estaba planificado lo de 18 de Julio se dijo que venía para 8 de Octubre”, recuerda.

Incluso razona que tiene sentido que no le hayan informado sobre los planes en la avenida, porque todavía no se terminó de preparar el proyecto.

Tiene razón. Si bien a grandes rasgos ya está definido qué se va a hacer con dos líneas de alta frecuencia, una comenzando en Zonamerica y otra en El Pinar, faltan detalles. Actualmente, las intendencias trabajan con un consorcio que ganó una licitación para hacer lo que se llama el diseño conceptual.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Intendencia de Montevideo

Allí se bajarán a tierra algunos aspectos y se tomarán decisiones, por ejemplo, de qué pasará con Ciudad Vieja y si la línea que llega hasta Zonamerica se extenderá hasta Pando. Pero lo que se sabe es que los nuevos ómnibus recorrerán todo 8 de Octubre (y otros corredores) y eso implicará la construcción de carriles exclusivos para estos vehículos y paradas grandes.

También se tendrán que adecuar calles paralelas con el objetivo de derivar gran parte del tránsito de autos por ellas.

La expectativa de la intendencia es comenzar algunas obras a fines de este año y principios del siguiente. El grueso de los trabajos de toda la reforma se concentrará en el segundo semestre de 2027 y en el año 2028.

Consultado sobre cómo entiende que afectarán obras de varios meses, o quizás hasta un año en distintas zonas de 8 de Octubre, el vendedor dice que sería insostenible

“Yo creo que desaparecemos a la carrera. Vamos a tener que agarrar para otro lado”, lamenta.

Desde una mirada más general, Nelly Silva, presidenta de la Asociación Comercial del Uruguay, tiene un pronóstico similar.

“Indudablemente el impacto será alto y muy perjudicial. Está situación redundará en efectos sumamente negativos para el comercio”, dice a El País.

“Es un tema que lo venimos trabajando con la Intendencia y no están claros los parámetros de afectación al comercio”, añade.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo en su momento que el gobierno debe hacerse cargo del lucro cesante de los comerciantes y que eso debe estar entre los costos de la reforma. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto.

Cómo será la reforma

Aunque se está preparando el diseño conceptual de la reforma, el dibujo general se conoce hace meses.

Se instalarán dos líneas de alta frecuencia con ómnibus BRT (bus rapid transit) que llevarán más de 200 pasajeros. Tendrán carriles exclusivos y se detendrán en paradas cerradas cada cinco cuadras aproximadamente.

Ambas líneas llegarán a Plaza Independencia, y eventualmente a Ciudad Vieja, pero partirán de zonas distintas.

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

Una de ellas comenzará en El Pinar e irá por Giannattasio y Avenida Italia. Llegará a Tres Cruces, donde se construirá una nueva estación multimodal, y recorrerá toda 18 de Julio.

La otra línea partirá de Zonamerica (aunque está la opción de que lo haga en Pando) y viajará por Camino Maldonado y 8 de Octubre hasta llegar, como la otra, a Tres Cruces. También irá por 18 de Julio y llegará a Plaza Independencia.

Los comerciantes del Centro

Aunque en el Centro los comerciantes llevan meses siguiendo los avances de la reforma tienen algo en común con los de 8 de Octubre: la desesperanza.

Si bien la asociación que los concentra, Grupo Centro, estaba muy preocupada por el eventual túnel que se quería construir por debajo de 18 de Julio, la decisión que se tomó en su lugar tampoco los convenció.

“Siempre hemos planteado nuestras dudas respecto a los BRT en 18 de Julio, sobre todo en la zona de Ejido hasta la Plaza Independencia, porque la avenida se aprieta”, dice la presidenta del colectivo, Ana Loffredo, en diálogo con El País.

Entiende que los cambios en infraestructura que necesitan estos ómnibus son problemáticos. Habla de los separadores que habrá en la calle para separar los carriles exclusivos y de las nuevas paradas “que son semejantes aparatos en la mitad de la calle generando un corte bastante importante”.

Además, quedan muchas dudas. Por ejemplo, las autoridades todavía no definieron qué pasará con Ciudad Vieja.

Si bien técnicamente los ómnibus biarticulados caben en las calles del barrio histórico, está la opción de que haya una flota de vehículos más pequeños para que hagan el circuito allí.