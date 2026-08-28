"Combatir" a cuidacoches irregulares: IMM detecta "maltrato al ciudadano" y autorizados se sienten "a la deriva"

La Intendencia de Montevideo entiende que en los últimos años hubo un deterioro en la situación de los cuidacoches en la capital, específicamente en relación con los que no están regularizados.

“Ha aparecido la violencia, la coacción, el maltrato al ciudadano”, dijo el prosecretario Diego Olivera. "Eso es algo que tenemos que combatir", aseguró.

En paralelo, los propios trabajadores formales se quejan del problema de las personas que, sin estar autorizadas, los agreden y les disputan sus zonas de trabajo. Además, critican el poco apoyo que reciben por parte de la intendencia y el Ministerio del Interior.

Planteo en la Junta

Estas semanas, las distintas áreas de la comuna capitalina están pasando por la Junta Departamental para presentar los números de la Rendición de Cuentas de 2025.

En ese contexto, donde los ediles opositores suelen aprovechar para consultar a las autoridades sobre distintos temas, el prosecretario se refirió al problema de los cuidacoches.

Primero, el edil blanco Juan Ignacio Abdala preguntó qué medidas se han tomado y cuáles se prevén tomar, “desde el punto de vista del vecino y desde el punto de vista de la persona que está ejerciendo esa actividad”. Luego, el colorado Federico Paganini también planteó interrogantes. Preguntó sobre eventuales denuncias de ciudadanos respecto a cuidachoces y también si el registro de estos trabajadores pasará al ámbito de Convivencia (dentro de Secretaría General).

Cuando llegó su turno de responder, Olivera quiso ilustrar de “cuán larga data” son los intentos de regular esta actividad y mencionó que la intendencia dio sus primeros permisos en el Mundial de 1930.

Pero aunque esta tarea “siempre ha estado ahí”, Olivera dijo que en los últimos 10 o 15 años hubo “cierta evolución negativa de la situación”. “Ha aparecido la violencia, la coacción, el maltrato al ciudadano. Eso es algo que, por supuesto, tenemos que combatir, y que se conforma eventualmente ―no siempre― en una falta o en un delito”, sostuvo el prosecretario.

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, presentando el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental Cuenta de X de Diego Olivera

Afirmó que “muchas veces”, bajo la apariencia de estar cuidando coches, hay personas que trafican droga o cometen otros delitos.

Olivera aseguró que han “coordinado y trabajado” con el Ministerio del Interior y dijo que los problemas con los cuidacoches irregulares se concentran en los “grandes eventos”. En este sentido, se refirió al entorno del Antel Arena, del Teatro de Verano y de la Rural.

“Lo que allí estamos haciendo ―algo de esto se vio en La Criolla este año― es una distribución de puestos de trabajo para cuidacoches que están regularizados, que son cumplidores, que sabemos que tienen buen comportamiento y buena conducta”, explicó Olivera.

“Y que la Policía nos ayude a que no sean desplazados por métodos violentos. Muchas veces, esas personas que van a ejercer violencia con quienes se estacionan, antes desplazaron a un cuidacoches que es un buen trabajador, que quiere trabajar bien, y eso es lo que tenemos que evitar”, continuó.

Sobre qué área de la intendencia tiene que hacerse cargo de este tema, Olivera dijo que en 2025 lo trabajó el departamento de Movilidad. Sin embargo, considera que “de aquí en adelante”, la Prosecretaría (que es lo más parecido al Ministerio del Interior en la intendencia) tiene que jugar un “papel importante” porque el problema va más allá del tránsito.

Además, Olivera subrayó la “perspectiva social” que debe tener la intendencia. Hay muchas personas que acuden a cuidar coches después de “haber caído en el desempleo estructural” o porque tienen problemas de salud, salud mental o adicciones.

El prosecretario dijo que están colaborando con el departamento de Desarrollo Social en relación a “políticas de empleabilidad y capacitación”.

La mirada de los trabajadores

Graciela Rodríguez, presidenta de la Asociación de Cuidacoches, no ve que las autoridades, ni de la intendencia ni del Ministerio del Interior, los estén ayudando.

Dice también que para ellos es un “problema enorme” la gente que, a la fuerza, quiere quitarle su trabajo.

“Son personas que no tienen límite para nada. Están por ahí vagando o sentados en la vereda, y cuando sale un auto, van y se te quieren meter. Hemos tenido mil quinientos problemas. A compañeros varones los han desafiado a pelear, los han lastimado”, asegura en diálogo con El País.

Pero dice que cuando llaman al 911, la Policía no va o llega horas más tarde cuando “ya pasó todo”. “A nosotros no nos considera nadie”, asegura la mujer.

Entiende que la intendencia solo les plantea exigencias (les pide carnet de buena conducta, carne de salud, un horario establecido, etc.) para autorizarlos, pero luego los deja “a la deriva”.

Cuidacoches en la zona de Parque Batlle. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

“La intendencia nos está usando para no tener que poner un servicio que lo tendrían que pagar. Nos dan autorización, pero nada más”, sostiene.

Ella querría que la comuna “saliera a controlar” junto a la Policía para combatir el problema de los cuidacoches irregulares. “Correrlos y amenazarlos que si los vuelven a ver o si sigue habiendo quejas, van a tomar otro tipo de medidas. Pero no hacen eso. Para ellos es una molestia tener que andar prácticamente todos los días controlando”, asegura.

Respecto al trabajo en grandes eventos, donde según el prosecretario se coordina con los trabajadores regularizados, Rodríguez le quitó magnitud.

“La intendencia lo que hace es citarnos a los que querramos ir. Nos dan un lugar fijo y después se van. La última vez pasaron un par de veces, me dijeron algunos compañeros, pero nada más, mientras que uno está todo el día discutiendo con los que se quieren venir a meter”, explica.

Un ingreso fijo

Uno de los reclamos que tiene la presidenta de la Asociación de Cuidacoches hace años es que los trabajadores regularizados reciban una remuneración por su tarea.

“Ni siquiera un sueldo real, una remuneración para que se puedan jubilar los compañeros”, dice a El País.

En 2023, el edil nacionalista Fabián Bravetti propuso que la comuna les pagara un salario que surgiera de la recaudación del estacionamiento tarifado.

Pero la propuesta del edil opositor no fue bien recibida en la intendencia que lideraba Carolina Cosse. “Yo me pregunto por qué en los gobiernos del Frente Amplio todo era un problema del Mides y en los gobiernos del Partido Nacional todo es un problema de la intendencia”, dijo Cosse cuando fue consultada por la propuesta.