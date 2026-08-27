"Lo difícil es recortar la ineficiencia": PN dice que Bergara bajó el déficit recortando $ 1.800 millones en inversiones

Uno de los pilares de la gestión de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo es el ordenamiento financiero. Después de que la intendencia cerrara 2024 con un déficit operativo de $ 2.360 millones, el año siguiente, ya con Bergara en el segundo semestre, el déficit fue un 75% menor y quedó en $ 593 millones.

La administración encabezada por el exministro de Economía argumentó que se logró esa mejora con un “control exhaustivo del gasto” y la implementación de “medidas de ordenamiento financiero”. Sin embargo, el Partido Nacional atribuye el descenso básicamente a una definición.

En 2025, no se gastaron $1.800 millones que estaban presupuestados para inversiones. Se trata justamente de una cifra similar a la que hubo de diferencia entre el balance total de un año y el del otro. Por eso, los blancos, liderados por Martín Lema, entienden que Bergara construyó un relato sobre control del gasto, cuando básicamente solo hizo un recorte en inversiones y no hizo un cambio estructural que se vaya a sostener los próximos años.

“Se presentó como ordenamiento de las cuentas lo que, al menos en buena medida, fue postergación de inversión”, dice un documento de la Departamental del PN, encabezada por el senador y excandidato a la intendencia. “Y justamente inversión es lo que Montevideo, después de años de deterioro y rezago, necesita con mayor urgencia”, continúa.

"Recortar inversión es sencillo. Lo difícil es recortar la ineficiencia", dice otro documento de la Departamental.

El diputado José Luis Satdjian y el senador Martín Lema durante la comparecencia de la Intendencia de Montevideo por la limpieza de la ciudad. Estefanía Leal

Discusión en la Junta

El pasado 12 de agosto, la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, presentó la Rendición de Cuentas ante la Junta Departamental. Allí, varios ediles de la oposición, insistieron en conocer cómo se llegó a ese descenso del déficit.

“En la Exposición de Motivos ustedes nos hablan de que la baja en el déficit del año 2025 es consecuencia de una serie de medidas que toma la Intendencia”, empezó el edil Rafael Seijas. “Ahora, nunca nos dicen literalmente cuáles son las medidas y qué baja real de déficit generó cada una de ellas. Eso es lo que quisiéramos que nos explicaran”, pidió según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, funcionaron en la intendencia medidas de contención financiera para ahorrar unos US$ 19 millones. Las medidas abarcaban reducir horas extras y sexto día, tener menos contratos de confianza política y con sueldos más bajos, no exonerar de impuestos a los grandes espectáculos, bajar parte de los contratos con empresas y proveedores y postergar un porcentaje del pago del subsidio a empresas de transporte, entre otras.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Sin embargo, las autoridades departamentales no aclararon cuánto dinero lograron ahorrar con estas medidas en general.

Lo que sí detalló la intendencia fue que en rubro 0 (retribuciones al personal) en los últimos meses de 2025 se gastaron $ 54.362.000 menos.

“Lo que significó un 93 % del cumplimiento de la meta o del objetivo que nos habíamos propuesto para el período considerado”, dijo la secretaria general, Viviana Repetto, que también fue a presentar la Rendición de Cuentas junto a Recursos Financieros.

“Históricamente” es así

Tabárez dijo que "históricamente" en los años de cambio de gobierno se gasta menos en inversiones.

Durante su exposición, la directora de Recursos Financieros explicó que la reducción del déficit se logró a través de no ejecutar totalmente lo que se había presupuestado anteriormente. Se ejecutó un 96,7% del presupuesto total.

La intendencia divide sus gastos en tres y en cada uno tuvo un comportamiento distinto en 2025.

En cuanto a gastos de funcionamiento se ejecutó el 95,8 % de lo presupuestado y a nivel de inversiones, el 71,7 % de lo presupuestado. En cambio, en retribuciones personales (es decir, el pago a trabajadores) se gastó 5,6% por encima de lo presupuestado.

Tabárez explicó que es “bastante más difícil” ajustar el gasto en retribuciones en el corto plazo “porque en general hay resoluciones firmadas, hay compensaciones ya dadas, ingresos que ya están dados”.

Intendente Mario Bergara, asiste a la Junta Departamental de Montevideo, 28 de agosto de 2025 Intendencia de Montevideo

En cuanto a funcionamiento, dijo que es “un poco más elástico”, pero que ya hay contratos firmados y “tienen que respetarse”.

“Inversiones es, capaz, el rubro en el que más se puede afectar la ejecución, porque se pueden tomar decisiones sobre esto sí y esto no en el más corto plazo”, explicó la contadora.

Dijo además que “históricamente” en los años de cambio de gobierno baja el nivel de ejecución de inversiones. “Esto sucede, repito, no solo en la Intendencia de Montevideo, sino en todas las instituciones públicas”, aseguró.

En cualquier caso, Tabárez dijo que en la subejecución en inversiones, hubo $ 591 millones que “no se llegaron a incorporar, porque no se llegaron a facturar, pero son inversiones que se van a hacer”.

Obligaciones impagas

Durante la sesión, el edil Seijas también consultó sobre las obligaciones impagas de 2025.

“Quedaron 256 millones de saldo en 2024, y en 2025 se generaron 5.139 millones de pesos. Aquí aumenta exponencialmente lo que se había generado como obligaciones impagas en el año 2024 y, a diferencia de lo que ocurría en los años anteriores, no se cubren”, planteó el nacionalista. “Quisiéramos saber por qué no se pagaron”, dijo Seijas.

Tabárez dijo que de esa cifra total ya se abonaron 3.000 millones. “Quedan 2.000 millones sin pagar, pero están previstos dentro de la programación acordada con los proveedores”, explicó.

Rafael Seijas, edil del Partido Nacional en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Seijas reiteró su pregunta: “¿Lo postergamos porque no teníamos caja? ¿La Intendencia de Montevideo no podía hacer frente a eso”.

La directora de Recursos Financieros dijo que sí, que tuvieron “un problema de caja”.

“Para algunos proveedores de tamaño mediano y chico, optamos por la opción del préstamo del Banco República y usar la línea de crédito para pagar”, explicó Tabárez.

“Con los otros, que ya teníamos acuerdos de pagos con condiciones financieras bastante más favorables, tomamos la decisión de no usar la línea de crédito y, además, no pagar esas obligaciones porque era más conveniente el financiamiento con proveedores, que es parte del capital de trabajo de cualquier empresa y cualquier institución”, concluyó.