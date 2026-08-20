Más controles, estacionamientos y nueva forma de cargar la STM: las nueve medidas que anunció la IMM

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció este jueves nueve acciones para la mejora de la movilidad y la seguridad del tránsito en la ciudad, en línea con algunas iniciativas promovidas en setiembre del año pasado por el Departamento de Movilidad.

El titular de esa división, Germán Benítez, explicó que se busca una mayor eficiencia de la fiscalización y de la infraestructura ya disponible, así como el fomento de “reglas de juego claras en el uso del espacio vial”.

Matrículas, multas y ruidos

Un problema identificado es que el 46% de los incidentes registrados por los radares terminan sin multarse por una poca o nula legibilidad de la matrícula. Por ello se remitirá a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que permita a los inspectores retirar de las calles los vehículos que tengan chapas adulteradas, ocultas o ausentes. También a aquellos que estén modificados para generar “ruidos molestos”.

Inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo

A su vez, la IMM promoverá ante el Congreso de Intendentes que, a nivel de todo el país, aquellos conductores que sean detenidos en ocasión de picadas, matrículas adulteradas o emisión de ruidos molestos, se les suspenda el permiso de conducir y deban ser sometidos a un “proceso de reincorporación”.

De aprobarse el texto enviado a la Junta Departamental, también se retirarán los vehículos que tengan deudas por multas de tránsito que superen el valor del aforo del vehículo. “Tenemos en el entorno de 1.000 vehículos que tienen más de 50 multas de tránsito impagas, llegando a valores del entorno de las 230, 240 multas impagas. Hacia esos vehículos está orientada esta medida”, dijo Benítez.

Reubicación de radares y cámaras

Como segunda línea en lo relativo a la fiscalización, se reubicarán dos de las siete cámaras fijas de control instaladas el año pasado en lugares donde hay carriles de “solo bus” a puntos donde está prohibido estacionar y detenerse. Ahora estarán en Presidente Berro y Av. Italia, y en Gral. Urquiza y Av. Gral. Garibaldi.

Radar de exceso de velocidad en Montevideo. Foto: Archivo El País

También se moverán de lugar cinco radares de velocidad y cruce de cemeaforos en lugares que tuvieron obras de infraestructura, suelen tener episodios de exceso de velocidad y son cercanos a centros educativos. |

Ahora estarán en Uruguayana y Turini (sentido norte), Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sur), Av. Millán y Av. Garzón (oeste), Caramurú y Hernani (este) y en Av. Joaquín Suárez y Av. Juan Carlos Blanco (sur).

Control al transporte de carga

Como tercera medida, y ante situaciones donde camiones circulan en la red vial departamental a pesar de estar restringidos a las rutas nacionales, o movilizan demasiados residuos de obras de construcción, se aumentará el control de sobrepesos en el transporte de carga.

Transporte de carga Foto: Darwin Borrelli.

Concretamente, se controlará con una balanza homologada por el LATU el peso de los vehículos que ingresen a la usina de residuos de Felipe Cardoso, y también se contratará un servicio de balanza móvil.

Más estacionamientos

En el año 2016, recordó el director de Movilidad, se realizaron una serie de licitaciones de disposición de estacionamientos en predios públicos que “no fueron exitosos” por falta de oferentes. Luego de una revisión de procesos, se harán nuevos llamados a expresiones de interés para predios públicos y privados mediante el Instituto de la Iniciativa Privada.

Cartel de estacionamiento en la nueva sede del Caf Banco de Desarrollo de America Latina (Comunidad Andina de Fomento), en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20240408, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En ese sentido, se ampliarán las zonas permitidas en Montevideo para colocar estos estacionamientos, y se revisará junto al Ministerio de Economía y Finanzas y el Departamento de Recursos Financieros de la IM la posibilidad de mayores beneficios tributarios a quienes los desarrollen.

Se promoverá especialmente la instalación de estacionamientos linderos a estaciones y paradas vinculadas al sistema de transporte público.

Limitación de balizas

Otra acción será mejorar la ubicación de balizas y elementos de señalización para evitar la acumulación de objetos en el espacio público, y controlar que estos sean acordes a lo dispuesto por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

POZO RODEADO DE BALIZAS, 20041107, FOTO BORRELLI ARREGLO DE CALLES, OBRAS, OBRA, BALIZA DARWIN BORRELLI

Para eso se va a “destrabar” la reglamentación de un decreto emitido en el 2024, que buscará limitar la colocación de señalizaciones hasta 24 horas antes de un evento u obra de construcción/infraestructura, y pondrá un límite de 48 horas luego de que ese “evento” termine.

Las sanciones previstas para quienes incumplan el reglamento serán de 4 Unidades Reajustables.

Apps de transporte público

Con respecto a las iniciativas de “adaptación”, se trabajó con las empresas del sistema de transporte público urbano para mejorar la tecnología de los buses y renovar la aplicación de celulares “ComoIR”, incorporando en los servicios suburbanos la función de ubicación en tiempo real del bus y cálculo del tiempo de espera desde la ubicación de la parada en donde está el usuario.

Ómnibus en un día de lluvia. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Todavía existirán servicios que no tengan esa nueva función, para los que se buscó mejorar la programación de los viajes y su visualización en la app. Además, la aplicación comenzará a indicar qué buses tienen equipamiento de accesibilidad y aire acondicionado.

Carga de boletos en STM en Línea

Por otro lado, para los 92.800 usuarios de STM en línea se permitirá visualizar en la aplicación el saldo disponible de la tarjeta y realizar recargas rápidas. La versión actualizada estará disponible desde septiembre y será automática en octubre.

Carga de boletos a bordo del bus

Además de las cargas de saldo a través de la app, se iniciará en setiembre un plan piloto de carga de la STM a bordo del bus para aquellos estudiantes con boleto gratuito, cuyo dígito verificador de la cédula de identidad sea 0. Eso significa que no deberán necesariamente hacerlo en un local de STM o de cobranza. Ya en octubre, la intención es que la medida se amplíe a los 73.000 estudiantes con boleto gratuito.

Ómnibus con nueva máquina de STM Foto: Archivo El País

A su vez, se planifica para mediados del 2027 que todos los usuarios de STM puedan pagar su boleto en el ómnibus con tarjeta de débito, crédito y prepaga, así como con las eWallet de los celulares. Para ese servicio la IMM contratará un servicio cuya licitación se abrirá en el próximo mes de octubre.

Nuevas zonas de intercambio de buses

En cuanto a las “zonas de intercambio” -paradas de buses pensadas para extender viajes a segundos o terceros tramos con boletos de una hora o dos- se mejorará su señalización para que el usuario las identifique mejor, tanto físicamente como en la aplicación.

Además de las existentes, se agregarán tres nuevas zonas de intercambio: en la terminal Mendoza e Instrucciones, en la zona de Aparicio Saravia y Mendoza, y en la zona de Punta de Rieles donde están las cárceles.