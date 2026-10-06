Calculadora del Clausura 2026 de Liga AUF: pronosticá los partidos para conocer el campeón y líder de la Anual

La Liga AUF Uruguaya 2026 entra en su recta final con los últimos partidos del Torneo Clausura y con varios equipos que luchan por quedarse con el certamen corto que le pone fin a la temporada y puede ser clave para la definición. A su vez, también está en juego el liderazgo de la tabla Anual, clave para conocer qué equipo alzará el título de campeón.

Ovación te invita a que pronostiques los partidos y en base a ellos conozcas qué debe pasar con cada institución para que termine la temporada con el trofeo y la gloria.

Pronosticá el Clausura Elegí qué pasa en cada partido de las seis fechas que faltan y mirá cómo termina la tabla. Partidos Borrar todo Tabla con tus pronósticos # Equipo PJ G E P Pts Final de los playoffs Peñarol tiene un punto menos por decisión de la Federación (ya está descontado). Con igualdad de puntos, el orden se define por la diferencia de gol y los goles a favor actuales. Tabla anual con tus pronósticos # Equipo PJ G E P Pts Final del Campeonato Uruguayo 2026 y fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 Copa Libertadores (fase de grupos) Copa Libertadores (2ª fase) Copa Sudamericana (1ª fase)

Cabe recordar que el reglamento establecido por la Asociación Uruguaya de Fútbol para la Liga AUF Uruguaya marca ciertos criterios de desempate ante igualdad en lo más alto de la Anual:

a) diferencia de goles;

b) número de goles marcados;

c) resultado de los encuentros disputados entre sí; y,

d) sorteo

En caso de empate en el primer puesto del Torneo Clausura se disputará una final.