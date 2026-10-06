Inumet emitió un aviso especial por tormentas muy fuertes y puntualmente severas a partir del miércoles

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas que tendrán lugar a partir de la tarde del miércoles 7 de octubre.

De acuerdo a un comunicado del organismo, se prevé una desmejora en las condiciones del tiempo que comenzará por la zona oeste del país "con el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes".

"A partir de la noche, se prevén tormentas muy fuertes y puntualmente severas que se irán deslazando hacia el este durante el jueves 8, afectando el resto del territorio", añade el mensaje de Inumet.

En cuando a los acumulados de lluvia, las autoridades meteorológicas esperan que ronden entre los 40 y 80 milímetros en zonas del norte y este del país. En las zonas donde se registren tormentas podrá constatarse caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, subrayan desde Inumet.

Nubes de tormenta sobre la Playa Brava de Punta del Este, clima, estado del tiempo, invierno. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Precipitaciones y caída de temperaturas: qué anticipan los meteorólogos privados

El meteorólogo Mario Bidegain contó en su cuenta de X que, según Meteoblue, se esperan temperaturas máximas de 23° este martes, 22° el miércoles, 20° el jueves y 16° el viernes, mostrando un descenso casi constante. Se esperan lluvias en Montevideo de entre 10 y 20 milímetros el miércoles con tormentas, y menos de cinco milímetros el jueves. Para el fin de semana, este pronóstico también marca lloviznas el viernes, con menos de dos milímetros, y nuevamente lluvias el sábado de entre cinco y diez milímetros.

En definitiva, desde el miércoles hasta el sábado se aguardan pocas horas de sol e intervalos de lluvias y lloviznas, con tormentas únicamente el miércoles.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de MAR06 a LUN12 octubre. Se esperan temp. máximas 23°, 22° y 20°C de MAR06 a JUE08. Lluvias a partir de noche MIE07 y durante JUE08 (15-25 mm). Bajan las tmáx 16°, 17° y 16°C de VIE09 a DOM11. Lluvias para SAB10oct. pic.twitter.com/LYhsPxamHV — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 6, 2026

Por su parte el meteorólogo José Serra confirmó a El País que en Montevideo y el área metropolitana se esperan precipitaciones y tormentas el miércoles por el pasaje de un frente frío, y otro episodio de inestabilidad entre sábado y domingo.

Para el fin de semana, Serra entiende que el sábado habrá mayor inestabilidad que el domingo, incluso con probabilidad de alguna tormenta, no obstante se esperan mejoras temporarias durante los dos días.