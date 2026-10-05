El pronóstico para el martes 6 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 6 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una amplitud térmica nacional que irá desde una mínima de 6°C hasta una máxima de 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará algo nubosa a nubosa, con presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad por períodos y podrán registrarse precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del sector este a 10-30 km/h durante toda la jornada. Las temperaturas estarán entre 9°C y 23°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con intervalos de mayor cobertura y neblinas, en tanto la tarde/noche estará nubosa a cubierta, también con reducción de visibilidad en algunos puntos. Los vientos se mantendrán del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 9°C y 22°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso con neblinas, y durante la tarde/noche se alternarán períodos de cielo cubierto con probables precipitaciones escasas. El viento será del noreste y este a 10-30 km/h en la primera parte del día, luego del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas estarán entre 9°C y 22°C.

En el centro-sur, la mañana transcurrirá con cielo algo nuboso a nuboso, mientras que en la tarde/noche habrá períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones escasas. Los vientos comenzarán del noreste a 10-30 km/h y luego rotarán al sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 6°C y 22°C.

Nubes, cielo, clima. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

Para el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y la tarde/noche tendrá nubosidad variable con períodos de cielo cubierto y probables precipitaciones escasas. El viento soplará del noreste y este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante la segunda mitad del día. Las temperaturas estarán entre 7°C y 21°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, y hacia la tarde/noche se mantendrá esa tendencia con períodos de cielo cubierto. Los vientos serán del noreste y este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la segunda parte de la jornada. Las temperaturas estarán entre 11°C y 17°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, mientras que la tarde/noche mostrará un aumento parcial de la nubosidad con períodos de cielo cubierto.

El viento soplará del norte y noreste a 10-30 km/h al comienzo del día y luego del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 10°C y 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.