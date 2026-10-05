Inumet y meteorólogos pronostican el regreso de las lluvias y tormentas a Uruguay en dos episodios distintos

La semana y el mes que comienzan traen nuevas lluvias. Según el meteorólogo José Serra, el promedio histórico para octubre es de unos cinco días de precipitaciones, pero esta vez se esperan siete, ocho o más, según la región de Uruguay que se tome como referencia. De hecho, además del fin de semana que pasó con precipitaciones, este lunes llovió en algunas zonas del norte del país.

Serra afirmó en diálogo con El País que, como viene sucediendo en los últimos meses, la lluvia será más frecuente y fuerte en el norte fundamentalmente por efecto del fenómeno de El Niño. Para esta semana, de todas formas, en Montevideo y el área metropolitana se esperan precipitaciones y tormentas el miércoles por el pasaje de un frente frío, y otro episodio de inestabilidad entre sábado y domingo. De todas formas la temperatura, que comenzará la semana en 18°, 20° o incluso 22° de máxima, no bajará tanto porque ya está "dentro de los valores estacionales", con una primavera bien instalada.

Para el fin de semana, Serra entiende que el sábado habrá mayor inestabilidad que el domingo, incluso con probabilidad de alguna tormenta, no obstante se esperan mejoras temporarias durante los dos días.

Por su parte el meteorólogo Mario Bidegain informó de un pronóstico del modelo GFS que indica lluvias en todo Uruguay para esta semana, aunque los montos de precipitaciones acumuladas serán más importantes en el norte y noreste.

#Pronóstico de lluvia acumulada (mm) del #GFS sobre Sudamérica, de MAR06 a DOM11 octubre. Se esperan mayores montos 100-300 mm sobre Oeste Paraná (#Brasil). Sobre #Misiones (ARG) y Sur R.O. #Paraguay de 100-200. Sobre Rio Grande Sul (BRA) y NE #Uruguay 25-150 mm. pic.twitter.com/z1t90gDye6 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 5, 2026

De aquí al miércoles, según el modelo ECMWF, las lluvias también serán en todo el país con acumulados que van de 25 a 50 milímetros.

Pronóstico del tiempo de Inumet para esta semana

Para Montevideo y el área metropolitana el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca un pronóstico del tiempo similar al de los especialistas ya mencionados. Este lunes la temperatura mínima prevista es de 8° y la máxima de 24°, con cielo algo nuboso y nuboso. El martes la temperatura oscilará entre 10° y 19°, con cielo cubierto hacia la noche.

El miércoles irá desmejorando con el correr de las horas, se aguardan precipitaciones escasas en la mañana y más fuertes en la tarde y noche, con tormentas aisladas; además estará ventoso. La temperatura irá de 11° a 20°.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Para el jueves en la capital Inumet prevé una mejora porque la probabilidad de lluvia es baja, igual que el viernes, y ambos días la mínima será de 14° y la máxima de 16°.

Hacia el fin de semana Inumet prevé el regreso de las lluvias: alta probabilidad de precipitaciones el sábado, con 13° y 16° como valores extremos, y baja probabilidad para el domingo, con 12° y 17°.