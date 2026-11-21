La oposición citará al ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento para dar explicaciones sobre la reciente votación de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para combatir el crimen organizado.

Así lo comunicó el diputado blanco Pablo Abdala en redes sociales: “Uruguay, siguiendo dictados de Brasil, se aparta de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado. Es inaudito, irresponsable e inadmisible. ¿Somos tan inteligentes o estamos tan a salvo? La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios. El ministro Negro, ¿qué dice sobre esto? ¿Fue consultado? Lo convocaremos al Parlamento”.

Este jueves, el representante de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, intervino ante el Consejo Permanente de la institución donde manifestó su rechazo a la propuesta de 12 países para activar el TIAR, por entender que este pacto fue creado para enfrentar amenazas o el uso de una fuerza armada “extrarregional” contra un estado o región y no para problemas de seguridad interna.

En su intervención, Lanza señaló que Uruguay asistió al encuentro “en base a la presunta existencia de una situación de peligro a la paz hemisférica atribuida al crimen organizado implicado en tráfico de drogas y terrorismo”.

“El TIAR tiene que ver con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado de la región. Se trata de una excepción a la prohibición de uso de la fuerza en el Sistema Interamericano y, por lo tanto, su aplicación debe estar sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas”, subrayó.

Sostuvo que el país entiende como preocupante y sería la situación generada por el crimen organizado. “Para el gobierno uruguayo, la seguridad de sus habitantes, junto con el combate a la pobreza, con énfasis en la infancia, constituyen la más alta prioridad”, indicó el diplomático.