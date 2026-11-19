El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó este jueves una reunión de ministros del Interior y de Seguridad de países integrantes del Mercosur. Allí, destacó la relevancia del elemento democrático en la seguridad pública y dio algunos lineamientos al respecto.

El jerarca sostuvo en su intervención inicial que “no hay seguridad duradera si se debilitan las instituciones democráticas” ni puede construirse “sobre la suspensión indefinida del Estado de derecho”.

“Cuando la excepción se vuelve regla, cuando la prisión preventiva masiva sustituye la investigación criminal, cuando la presunción de inocencia se debilita y cuando el control político sobre la Justicia aumenta, el Estado puede exhibir resultados inmediatos, pero al mismo tiempo erosiona las bases que garantizan la libertad de la ciudadanía”. remarcó.

En ese sentido, añadió que “la democracia no debe responder con ingenuidad, pero tampoco con autoritarismo”: “Si para alcanzar seguridad renunciamos al Estado de derecho y a las libertades básicas, no habremos derrotado el crimen, habremos debilitado la democracia que decidimos defender”.

Pero, además de esta parte de su discurso —más dentro de lo protocolar— se refirió a las estadísticas de homicidios y afirmó que “una política pública de seguridad no puede medirse únicamente por un indicador”, más allá de que sea “fundamental” su reducción, “pero no agota la evaluación democrática de una estrategia”.

“En Uruguay, en el entorno del 60% de los homicidios tienen su origen en conflictos entre grupos criminales. Esta causa se duplicó en los últimos 10 años, mientras otras tipologías han disminuido. Los conflictos interpersonales, altercados espontáneos, bajaron. También lo hicieron los homicidios asociados a violencia doméstica y aquellos motivados por rapiñas, que actualmente representan una proporción menor del total”, describió Negro.

Asimismo, el ministro destacó en una conferencia de prensa al final del encuentro el uso del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme), con el objetivo de “llegar con la mayor prontitud posible a entregar esa información que tanto está necesitando un país hermano”.

Seis países del bloque utilizan el sistema y “cualquier policía que esté investigando un caso puede, desde su computadora, tener la información en tiempo real”.