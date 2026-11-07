Reclamo de vecina de Casavalle a Negro en la previa a recorrida del papa: "En mi cuadra no entra la Policía"

Una vecina de Casavalle increpó este sábado por la tarde al ministro del Interior, Carlos Negro, en la previa de la recorrida por el barrio del papa León XIV. En el video, captado por El País, puede verse cómo la mujer se acerca al ministro mientras recorre el predio cercano al escenario y comienza a conversar con él.

"En mi cuadra la Policía no entra. Yo vivo hace diez años en el barrio, algún allanamiento puede ser que haya, pero es insostenible. No solo es Marconi, es acá también", planteó.

El ministro del Interior, Carlos Negro, recorre Casavalle previo a la llegada del Papa León XIV. El ministro del Interior, Carlos Negro, recorre Casavalle previo a la llegada del Papa León XIV.

"Lo invito a vivir una semana acá, a vivir una semana en mi casa", agregó. También señaló que desde Casavalle "necesitan a la Policía" y que si se "hace una denuncia" desde la seccional le solicitan hacer el reclamo en otra comisaría.

Después de la conversación con Negro la mujer habló en rueda de prensa y afirmó que los "tiroteos y muertes" son cosa de todos los días en la zona. "El ministerio no está respaldando a la Policía, acá hay una falta de compromiso del ministerio con la Policía. El ministro me dijo que hay patrullaje, que hay Policía, y que cuando se tiene que entrar se entra. Pero tiene que estar permanentemente, nosotros estamos tocados por el narcotráfico", sostuvo.

Agenda del papa León XIV en Casavalle

Se espera que León XIV llegue sobre las 17:00 horas y se quede unos 45 minutos en Casavalle para bendecir las viviendas del programa "Familias de Guadalupe". Frente a la parroquia habrá un escenario donde se le dará la bienvenida y se presentarán testimonios. Después se proyectará un video sobre el trabajo de la Iglesia en el barrio. León XIV dirigirá un mensaje y se cantará un salmo. También tendrá un encuentro con personas enfermas en el patio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Carlos Negro en Casavalle en la previa de la llegada del papa León XIV. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Previo a su llegada toca el Núcleo Sinfónico y Coral de Casavalle, perteneciente al programa "Un niño un instrumento": son 40 niños entre 10 a 17 años que tocarán violín, corno, trompeta, flauta, clarinete y contrabajo, entre otros instrumentos.