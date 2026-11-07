Cómo ver al papa León XIV en el Estadio Centenario: entradas agotadas y pantalla gigante

La Conferencia Episcopal del Uruguay, encargada del cronograma oficial del evento, confirmó detalles alrededor de la vigilia de oración que realizará León XIV en el Estadio Centenario.

El evento, que comenzará a partir de las 19:00 horas, cuenta con entradas agotadas y se estima que albergará 60.000 personas. Además, la celebración, que tendrá una duración aproximada de una hora y media, podrá ser visualizada mediante una pantalla gigante ubicada en las inmediaciones del recinto.

Según lo establecido por el cronograma oficial, tras su presencia en el barrio Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y encontrarse con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay, llegará al Estadio a las 18:45 horas.

No obstante, la apertura de puertas se dará a las 15:00 horas, mientras que el acceso al público cerrará a las 18:00 horas por motivos de seguridad; una hora antes del comienzo de la ceremonia.

Estadio Centenario. Foto: Presidencia

El evento comenzará de manera oficial a las 19:00 horas y se prevé que se extienda hasta las 20:30 horas, aproximadamente, con testimonios, oraciones y un mensaje del pontífice.

A su vez, el cronograma establece que desde las 15:30 comenzará una previa artística con música, teatro y animación con el objetivo de acompañar la espera. La conducción estará a cargo de Noelia Etcheverry, Daniel K y el sacerdote Juan Andrés Verde, conocido popularmente como el Gordo" Verde.

Detalle del ingreso al Estadio Centenario para la vigilia de oración de León XIV. Foto: Instagram/Iglesia Católica de Montevideo.

Pantalla gigante en el Estadio Centenario

Las autoridades encargadas anunciaron, además, que en las inmediaciones del Estadio Centenario se dispondrá de una pantalla gigante para seguir la transmisión de la vigilia en directo.

Esta se encontrará dentro de la zona de exclusión vehicular que ocupará varios metros alrededor del estadio, y las inmediaciones del Parque Batlle, por lo que los últimos metros de acceso al evento deberán hacerse de a pie, ya sea para el ingreso al estadio o para participar de la visualización de la transmisión.

Escenario de la misa del papa León XIV en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

Cómo será el último día de León XIV en Uruguay

El domingo 8 de noviembre será el último día de la máxima autoridad de la Iglesia católica en Uruguay. El cronograma establece que:

