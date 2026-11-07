Todo lo que tenés que saber sobre la vigilia de oración de León XIV en el Estadio Centenario

Después de 38 años, Uruguay volverá a recibir a un papa en el Estadio Centenario. Este sábado 7 de noviembre, León XIV presidirá una vigilia de oración ante más de 60.000 personas, en un encuentro que tendrá como antecedente la histórica visita de Juan Pablo II en 1988.

El evento liderado por el sumo pontífice comenzará a las 19:00 horas, y tendrá una duración de una hora y media, aproximadamente.

Durante su segunda jornada en Uruguay, su cronograma establece que, luego de la misa celebrada en Paysandú y tras su regreso a Montevideo, el sumo pontífice visitará el barrio Casavalle a las 17:00 horas, para luego hacerse presente en la Universidad Católica, donde tendrá un evento a las 18:00, para cerrar su jornada con la oración de vigilia del Estadio Centenario a partir de las 19:00 horas.

Estadio Centenario. Foto: Presidencia

Entradas agotadas para la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario

La vigilia de oración en el Estadio Centenario tiene entradas agotadas, y se espera que cerca de 60.000 personas estén presentes durante la tarde noche de hoy. En cualquiera de los sectores, la entrada era gratuita e intransferible, ya que cada cada código QR era emitido a nombre de cada asistente.

Según informaron las autoridades encargadas del evento, el acceso al público estará abierto a partir de las 15:00 horas, y será acompañado de una previa de música teatro y animación que comenzará media hora después.

El cronograma prevé que el sumo pontífice llegue a las 18:45 horas, y que la ceremonia comience 15 minutos más tarde.

No obstante, dentro de los detalles brindados por la Conferencia Episcopal del Uruguay, se establece que el cierre de puertas para el público se dará a las 18:00, una hora antes del comienzo del evento.

Afiche con elementos prohibidos para ingresar al Estadio Centenario. Foto: Instagram/Iglesia Católica de Montevideo.

Qué elementos se pueden ingresar al Estadio Centenario

Las autoridades a cargo explican que es posible ingresar con mate, termo, botellas de agua de plástico de hasta 500 ml, un snack, mochilas o carteras pequeñas, documentos y medicación personal.

Por otro lado, no se permitirá el ingreso de sillas plegables, bebidas alcohólicas, instrumentos musicales, drones, paraguas con punta, mascotas o botellas de vidrio. Además, aquellas personas que tengan su entrada para la zona del campo de juego, no podrán ingresar con cochecitos de bebé.

Cómo será el ingreso al Estadio Centenario para la vigilia de León XIV

Para la realización del evento se vendieron entradas para las tribunas Olímpica, Colombes y Ámsterdam, además del campo de juego. La tribuna América no estará habilitada ya que sobre ella se ubicará el escenario principal.

Además, se indica que existirá una zona de exclusión en el tránsito en las cercanías del Estadio Centenario y alrededores, por lo que el último tramo para alcanzar la puerta de ingreso, a cualquiera de las tribunas, se deberá realizar caminando.

Las personas que tengan entrada para la tribuna Olímpica podrán utilizar las puertas 12, 13, 14 y 15. Los accesos en la tribuna Colombes serán por las puertas 18, 19, 20 y 21; mientras que para el caso de la tribuna Ámsterdam las puertas habilitadas serán la 7, 8, 9 y 10.

Aquellas personas que hayan adquirido entrada para la zona del campo de juego deberán acceder por las puertas 5, 1, 16 y 22, aclarando que en el caso de los ingresos 5 y 22, ubicados en los extremos de la tribuna América, se ingresará por el talud de las tribunas contiguas para luego ingresar al campo de juego mediante los puentes de circulación que conectarán las tribunas con la cancha.

En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas y acompañantes, tendrán accesos en las puertas 5 y 15, entradas que no contienen escaleras, además de contar con un sector especialmente creado para facilitar su participación.

Detalle del ingreso al Estadio Centenario para la vigilia de oración de León XIV. Foto: Instagram/Iglesia Católica de Montevideo.

Dentro de un marco que espera cerca de 60 mil personas, y un cierre de puertas a las 18:00 horas, la Conferencia Episcopal del Uruguay invita a quienes tengan su entrada a acudir con un margen de tiempo considerable para evitar inconvenientes.

Aquellas personas que no hayan conseguido su entrada, pero quieran participar del evento, contarán con una pantalla gigante fuera del Estadio Centenario donde podrá ser posible seguir la transmisión oficial de la ceremonia brindada por el sumo pontífice.

Artistas que participarán en la vigilia del papa León XIV

La conducción de la previa estará a cargo de Noelia Etcheverry, Daniel K y el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde. El evento contará con la participación de diversos artistas como Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Josefina Damiani, Agustina Más, Pepe Cresto, Marcos Agüero, ganador de la tercera temporada de La Voz Uruguay, y Diego Melano, quien en colaboración con Santiago Soares de Lima, crearon “Una gran alegría”, la canción oficial de la visita de León XIV a Uruguay.

Qué es una vigilia de oración

El término vigilia de oración procede de la propia palabra vigilia, connotada a no dormir o permanecer durante mucho tiempo despiertos. En este caso, se trata de un período de tiempo intencional en el que una persona se mantiene centrada por completo en la oración, la reflexión espiritual, o diferentes acciones relacionadas con la religión.

Actualmente, las vigilias de oración pueden adoptar formas variadas que alcancen toda una tarde, o tan solo una hora. Desde el ámbito religioso, se aclara que no existe una única forma de realización. A lo largo de estas convocatorias de nivel internacional, pueden aparecer oraciones comunitarias, lecturas del Evangelio, intervenciones de sacerdotes y otras autoridades religiosas.