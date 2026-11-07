Uno cambió de puesto a los 17 y otro dejó Nacional por no tener lugar: las novedades de Uruguay y los tres regresos

Uruguay despide un año que será recordado por una nueva eliminación temprana en un Mundial y con una transición que aún está en proceso, con fines de ciclos y caras nuevas. Pero aún no es el momento de hacer grandes pruebas, porque Diego Forlán está de interino en la mayor y, aunque quiere quedarse, está bajo la lupa y todo dependerá de lo que decidan las autoridades que asuman (o continúen) en AUF tras las elecciones de marzo. Antes de esto, la Celeste tendrá que afrontar la última fecha FIFA del año y para ella es que Cachavacha y su cuerpo técnico definieron la lista de 28 convocados. Primero enfrentarán a Argentina (13/11 en La Bombonera) y luego a República Dominicana (17/11 en el Campus).

Entre los nombres que soportaron el filtro de la reserva de 42, el DT apostó por darle una oportunidad a Bruno Damiani (24), ex Nacional y delantero del Philadelphia Union de la MLS, que es una de las principales novedades. Para él, Sebastián Jaume (22), arquero de Albion y único del medio local, e Ignacio Arruabarrena, se trata de la primera convocatoria a la mayor.

La otra novedad de la lista de reserva había sido la inclusión de Federico Pereira, zaguero del Toluca, que finalmente no fue seleccionado para la lista final. Tampoco está Álvaro Rodríguez, siendo el único de los tres uruguayos jugando en Premier (sin contar a Ugarte, que está lesionado) y que no forma parte de la convocatoria por decisión técnica.

Bruno Damiani celebra el gol que marcó con Philadelphia Union. Foto: @PhilaUnion.

Bruno Damiani (24 años) se formó en la Liga Universitaria antes de llegar a las juveniles de Nacional. Debutó en Primera División en 2023 con el tricolor, disputando 22 partidos y anotando dos goles. Sin embargo, salió cedido a préstamo a Boston River en busca de minutos, ya que en Nacional era el quinto delantero en un puesto poco consolidado. Tras su buena temporada en El Sastre, dio el salto al exterior al ser transferido al Philadelphia Union. En la MLS se terminó de consolidar, registrando 15 goles y tres asistencias en 37 partidos en lo que va del año.

Las otras dos novedades pasan por el arco, donde el dilema de la Celeste sigue siendo encontrar al sustituto de Fernando Muslera y esperar que Sergio Rochet se recupere. Sebastián Jaume (22) casi deja el fútbol porque no encontraba su puesto.

Sebastián Jaume, arquero de Albion, en el partido ante Defensor Sporting por el Apertura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Hoy es visto como una gran promesa en el puesto, con destacado manejo de balón con los pies, una virtud impulsada porque hasta los 16 fue jugador de campo; incluso jugaba de ‘9’ en el baby. Recibió su primera reserva con la mayor para la fecha FIFA ante Japón, Corea del Sur e India a sus 22 años, siendo el arquero titular de Albion. Al club llegó en Sub 17 e inició la transición al arco tras jugar como enganche en Torque y Parque del Plata. Es hijo de Diego Jaume, exjugador de Nacional y DT juvenil de Boston, y ascendió a Primera en 2022 con 17 años. Debutó en la Segunda División en marzo de 2024 (a los 21) bajo la dirección de Matías Rosa, ingresando a los 15’ de un partido tras la expulsión del titular Jonathan Lima.

Al día de hoy cumula 63 partidos en Albion y 22 vallas invictas. Esta temporada atajó en 33 de los 35 partidos y mantuvo el arco en cero siete veces; solo se perdió dos encuentros por una molestia muscular de la que ya está recuperado. Su nivel se mantuvo firme aun en la bajada del equipo durante el Clausura y su convocatoria se convirtió en un hecho inédito para un futbolista formado en las juveniles del club.

Ignacio De Arruabarrena. Foto: Arouca.

La otra cara, no tan nueva es la de Ignacio De Arruabarrena (29). “Me acuerdo de que hace dos años estaba roto”, confesó sobre la operación a principios de 2025 tras una lesión de meniscos en la rodilla. Se lo dijo a Ovación en setiembre, cuando fue reservado por Forlán para la gira asiática, aunque luego no repitió en la convocatoria. Esta intervención quirúrgica marcó su salida de Barcelona de Ecuador para regresar a Portugal. Hoy, el ex Wanderers es el de mayor regularidad en su segundo ciclo en Arouca. Dueño del arco en su equipo y es los pocos uruguayos en este puesto en Europa. En los 10 partidos de temporada le convirtieron siete goles y logró seis vallas en cero. Conoce lo que es el Complejo Celeste porque había estado en la selección que disputó el Preolímpico 2020.

En este puesto, Santiago Mele (Independiente), único mundialista en este puesto, y Cristopher Fiermarín (Bucaramanga) repiten, mientras que Thiago Cardozo (Belgrano) quedó afuera.

Dos bajas por lesión y tres regresos

Cabe recordar que dos de las bajas de la lista de reserva fueron por lesión: Nahitan Nández y Brian Rodríguez. Por otra parte, se sabía que Miguel Merentiel no estaría ya que jugará la final de la Sudamericana con Boca el 21/11.

Federico Valverde y Agustín Canobbio previo al partido frente a España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Entre otras novedades de la lista, se destacan tres regresos: el del capitán Federico Valverde, que se perdió la gira por Asia por un esguince de tercer grado en el tobillo que sufrió en el derbi español. Se creyó que también podría perderse la presente fecha por una molestia en el clásico con Barcelona, el jugador está al 100% y viene de ser clave en la victoria en la hora con su gol por Champions League. También regresan Agustín Canobbio, suspendido post Mundial, y Nicolás de la Cruz, pese a que sumó apenas 20’ en los últimos dos meses, en los que Flamengo jugó 11 partidos.

Desde ayer comenzaron a llegar los jugadores al Complejo Celeste y los primeros fueron Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, liberados por Flamengo. El resto se unirá a medida que cierren sus competencia del fin de semana. Uruguay viajará el jueves a Buenos Aires, al tiempo que regresará a la capital post clásico del Río de la Plata.

Entrenamiento en gimnasio para el tridente de Flamengo 🔱 pic.twitter.com/QhTKDxai69 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 6, 2026

Los 28 convocados de Forlán para la fecha FIFA de noviembre

Diego Forlán en la selección uruguaya. Foto: @Uruguay.

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)

