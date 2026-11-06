La lista de convocados de Uruguay para enfrentar a Argentina y República Dominicana con una novedad

Diego Forlán y su cuerpo técnico definieron la lista de la selección de Uruguay con 28 convocados para enfrentar a Argentina y República Dominicana en la última fecha FIFA del año y con Bruno Damiani (24), ex Nacional y delantero del Philadelphia Union de la MLS, como una de las principales novedades.

La otra novedad de la lista de reserva había sido la inclusión de Federico Pereira, zaguero del Toluca, que finalmente no fue seleccionado en la lista final. Para Sebastián Jaume (22), arquero de Albion, al igual que para Damiani, es la primera convocatoria a la mayor.

El entrenador, que hará su segunda prueba tras la gira por Asia, comenzará la preparación para los amistosos de noviembre en Buenos Aires y Maldonado. La Celeste viajará a Buenos Aires el jueves para enfrentar a la subcampeona del mundo el 13 de noviembre en La Bombonera (20:00) y luego se medirá ante el seleccionado dominicano en 17 en el Domingo Burgueño Miguel (20:30). Ambos partidos serán transmitidos en vivo a través de AUFTV.

Cabe recordar que dos de las bajas de la lista de reserva fueron por lesión: Nahitan Nández y Brian Rodríguez. Por otra parte, se sabía que Miguel Merentiel no estaría ya que jugará la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors el 21 de noviembre.

Entradas y antecedente con República Dominicana

El partido en Maldonado tiene habilitados sus boletos con precios que oscilan entre los $490 y $990, los boletos se pueden adquirir a través de AUF Tickets y los niños de hasta cinco años inclusive ingresan gratis acompañados de un adulto. Un año atrás, en la fecha de octubre de 2025, la Celeste venció 1-0 a Dominicana en Malasia con gol de Ignacio Laquintana y bajo el mando de Marcelo Bielsa.

Los 28 convocados de Forlán para la fecha FIFA de noviembre

Federico Valverde en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos

A continuación los 28 jugadores reservados por Diego Forlán para los encuentros amistosos de noviembre.

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)

Acompañarán a Forlán en el cuerpo técnico: Diego Pérez como ayudante, Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros.