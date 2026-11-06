El papa León XIV vuela a Uruguay: seguí en vivo el radar de su avión desde Roma a Carrasco
Seguí en directo el vuelo de Roma al Aeropuerto de Carrasco que el sumo pontífice realiza hoy viernes 6 de noviembre y da comienzo a su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
El papa León XIV llega este viernes 6 de noviembre a Uruguay, puntapié de su gira por Latinoamérica que también incluye la visita a Argentina y Perú. El sumo pontífice comienza su viaje a bordo del apodado "Pastor Uno", el avión comercial preparado para sus viajes internacionales.
El inicio del viaje apostólico será este viernes a las 7:00 de la mañana desde Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino. El papa vuela en el Airbus A330-900 de ITA Airways, con el indicativo AZ4000.
El destino será el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, a donde se espera que llegue sobre las 16:30 horas. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales.
¿Cómo es el "Pastor Uno", el avión en el que viaja León XIV?
El Vaticano, a diferencia del gobierno estadounidense, no tiene aviones propios ni un equivalente al Air Force One. En cambio, el papa siempre viaja en vuelos comerciales, en clase ejecutiva, en vuelos chárter operados por aerolíneas regulares.
Durante más de seis décadas, ITA Airways —y su predecesora, Alitalia— ha sido la aerolínea preferida para el primer tramo de los viajes internacionales del papa, y en ocasiones para más.
Joerg Eberhart, director ejecutivo de ITA, afirmó en entrevista con The New York Times que la aerolínea participa regularmente en las licitaciones del Vaticano para los principales vuelos papales.
En Roma, los aviones despegan de una terminal reservada para vuelos chárter VIP en el aeropuerto de Fiumicino. Agentes de la policía militar italiana y de la Guardia Suiza, el servicio de seguridad del Vaticano, patrullan los pasillos.
Obispos y cardenales son llevados directamente a la pista y embarcan poco antes que el papa, quien llega en coche negro o helicóptero papal justo antes del despegue y sube la escalinata hasta la puerta principal, mientras los flashes de las cámaras de prensa lo siguen.
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