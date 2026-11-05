Así es por dentro la Nunciatura Apostólica, lugar donde se alojará el papa León XIV durante su visita a Uruguay

El papa León XIV llegará a Uruguay este viernes 6 de noviembre para comenzar una cargada agenda que incluye eventos en Montevideo, Florida, Paysandú y una breve parada en Canelones.

Durante su estadía en Uruguay el sumo pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Montevideo. La residencia funciona como embajada de la Santa Sede ante Uruguay y también como la residencia del nuncio apostólico. Desde 2023 el cargo es ocupado por Gianfranco Gallone, representante del Vaticano ante Uruguay.

La residencia se encuentra en Bulevar Artigas 1330, entre Guaná y Chaná, y fue construida en la década del 1930 por Guillermo Strauch como una vivienda familiar. Más adelante la Conferencia Episcopal del Uruguay adquirió el inmueble y lo adaptó para albergar las oficinas vinculadas con la representación de la Santa Sede.

Nunciatura Apostólica de Montevideo, donde se quedará el papa León XIV. Instagram: @arqdiegoneri_asociados.

Con motivo de la visita, el estudio de arquitectura Diego Neri & Asociados compartió en su cuenta de Instagram fotografías del interior de la residencia y detalles de la remodelación realizada en 2017.

El estudio señaló que la propuesta "optimizó la distribución y el aprovechamiento de las superficies disponibles, asignando sectores específicos a cada actividad". Asimismo, "se desarrolló un proyecto integral de accesibilidad a la residencia, acompañado por la actualización de sus componentes e instalaciones".

Además, expresaron que la intervención "permitió recuperar y poner al día un edificio de valor histórico e institucional, mejorando sus condiciones de uso y funcionamiento y preparándolo para responder a las exigencias de su actividad y a acontecimientos de especial relevancia, como la próxima visita del papa León XIV a nuestro país".

Nunciatura Apostólica de Montevideo, donde se quedará el papa León XIV. Instagram: @arqdiegoneri_asociados.

Ocho dormitorios y 15 baños

La casona fue reformada por primera vez en 1987, para realizar una ampliación por la visita del papa Juan Pablo II, y por segunda vez en 2017, para mejorar las condiciones de accesibilidad de la casa y actualizar sus instalaciones.

Según consignó el semanario Búsqueda, la nunciatura tiene 1.950 metros cuadrados y cuenta con cuatro niveles. En la residencia hay oficinas, áreas de recepción, 15 baños y ocho dormitorios. En la zona superior se concentran los espacios más privados, como los cuartos del nuncio, su secretario y de las hermanas que viven allí.

Juan Pablo II se hospedó en la nunciatura durante sus viajes de 1987 y 1988, e incluso llegó a saludar desde el balcón a las personas que se habían acercado a verlo en aquel entonces.

Nunciatura Apostólica de Montevideo, donde se quedará el papa León XIV. Instagram: @arqdiegoneri_asociados.

¿Quién es el papa León XIV?

El nombre original del papa León XIV es Robert Francis Prevost . Nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de setiembre de 1955 (70 años).

Los padres del papa, Louis y Mildred, eran apasionados de la lectura y la música. Al papa le gusta el tenis, andar a caballo y las novelas de John Grisham.

Tiene dos hermanos mayores: Louis y John.

El papa León XIV en la audiencia general celebrada en el Vaticano Foto: FABIO FRUSTACI/EFE

Estudió en la Unión Teológica Católica de Chicago, donde obtuvo una maestría en Divinidad en Teología. Habla el español, italiano, francés, portugués y además lee latín y alemán. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana.

Es el prefecto del Dicasterio para los Obispos y arzobispo emérito de Chiclayo, Perú. Recibió la ordenación sacerdotal en 1982, obtuvo la licenciatura en 1984 y luego fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas, en Perú, por lo que tiene amplio acercamiento con América Latina.