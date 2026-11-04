Cuándo llega el papa a Uruguay: fechas, horarios y agenda oficial de León XIV

El papa León XIV arribará a Uruguay sobre las 16:30 horas del viernes 6 de noviembre de 2026 para dar comienzo a su viaje apostólico por el país, que se extenderá durante todo el fin de semana hasta su partida hacia Argentina en la tarde del domingo 8.

La llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica contará con actividades multitudinarias en Montevideo, Paysandú y Florida.

A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay

Según detalla el cronograma oficial del viaje apostólico presentado por la Conferencia Episcopal del Uruguay, el primer día de León XIV en Uruguay se establece de la siguiente manera:



16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista. 17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo. 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia , donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la , donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso. 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

visitará al presidente de la República, , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado. 19:00 : se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Vista de la Torre Ejecutiva frente al Mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El País.

Las actividades del papa León XIV durante el fin de semana

El cronograma establece que durante el sábado 7 de noviembre, la comitiva papal despegará a las 08:25 horas hacia el departamento de Paysandú, donde arribará poco después de las 09:00 horas.

Esa mañana, el sumo pontífice oficiará una santa misa masiva en el Parque París Londres. Durante la tarde, ya de vuelta en la capital, el pontífice se trasladará al barrio Casavalle a las 17:00 horas para un encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe; una hora más tarde se reunirá con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay y cerrará la jornada a las 19:00 horas presidiendo una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Torre de los Homenajes del Estadio Centenario. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Por último, el domingo 8, la agenda se trasladará al departamento de Florida, donde desde las 10:30 horas se celebrará la misa central del viaje junto a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Finalmente, a las 15:10 horas se realizará la ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde León XIV volará, sobre las 15:30 horas, con destino a la ciudad de Buenos Aires.