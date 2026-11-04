Paysandú se prepara para recibir al papa León XIV con una agenda de actividades turísticas y culturales

La visita del papa León XIV a Paysandú, prevista para el próximo sábado 7 de noviembre, movilizará a miles de personas y será también una oportunidad para descubrir los atractivos históricos, culturales y turísticos del departamento.

Bajo la consigna "Paysandú te abraza", la ciudad preparó una agenda especial de actividades para recibir a los visitantes y ofrecerles distintas opciones durante los días previos y posteriores al acontecimiento.

La programación incluye visitas a espacios patrimoniales, paseos gratuitos en bus, espectáculos musicales, ferias y experiencias gastronómicas en distintos puntos de la ciudad y localidades cercanas.

Museos, patrimonio y recorridos guiados

Durante el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre estarán abiertos al público los principales espacios patrimoniales de Paysandú. Los museos departamentales podrán visitarse de 9:00 a 17:45 horas, con posibilidad de realizar visitas guiadas. Entre ellos se encuentran el Museo Histórico y el Monumento a Perpetuidad, considerado el único museo funerario del país.

También abrirá sus puertas el Teatro Florencio Sánchez, que ofrecerá visitas guiadas de jueves a sábado, entre las 9:00 y las 14:00 horas. El edificio, uno de los referentes del patrimonio arquitectónico y cultural sanducero, cumplió recientemente 150 años.

Paysandú. Foto: Difusión

Otra de las propuestas serán los recorridos turísticos gratuitos en bus por lugares históricos y emblemáticos de la ciudad. Los circuitos incluirán puntos de interés patrimonial, cultural, deportivo y paisajístico, además de una visita al predio del Parque París Londres, donde tendrá lugar la celebración papal.

Los paseos se realizarán el jueves 5, de 16:15 a 18:15 horas, y el viernes 6, de 18:30 a 20:30 y de 21:00 a 22:45 horas. La actividad es gratuita, tiene cupos limitados y requiere inscripción previa mediante un formulario de registro. Se podrán reservar hasta dos lugares por persona.

Música, ferias y espectáculos

La agenda artística comenzará el jueves 5, a las 19:30 horas, en la semipeatonal 19 de Abril, frente al Teatro Florencio Sánchez, con una clase abierta de tango y un espectáculo de bailarines de Heroica Tanguera.

El viernes 6, desde las 19:30 horas, ese mismo espacio recibirá las actuaciones de Banda Versátil, Teresita Godoy y bailarines de Heroica Tanguera. A las 20:00 horas, el grupo La Huella realizará una recorrida itinerante por la calle 18 de Julio.

Ese día también se desarrollará la feria «Tarde de Encuentros», desde las 17:00 horas, en la intersección de 19 de Abril y Florida. Habrá música en vivo, diseño, arte, gastronomía y emprendimientos locales.

El sábado 7, las actividades artísticas comenzarán a las 13:00 horas en distintos escenarios. En la explanada del Estadio 8 de Junio se presentarán La Milonguera y bailarines de Heroica Tanguera. En la semipeatonal 19 de Abril actuará Daniel Macedo, en saxofón, y el grupo La Huella recorrerá la calle 18 de Julio. Por su parte, la Exposición Rural Feria recibirá la actuación del Grupo Fusión.

Gastronomía y experiencias en el departamento

Las propuestas también se extienden a localidades y emprendimientos turísticos de Paysandú.

El Establecimiento Guaraní realizará el sábado 7 un fogón para celebrar la visita papal, con asado criollo, ensaladas, postre y bebida. Para reservas se puede llamar al 099 302 662 o al 099 719 997.

En Pueblo Esperanza, Sabores Caseros ofrecerá degustación y venta de dulces artesanales el viernes 6, sábado 7 y domingo 8. El contacto es 098 111 157. También en esa localidad, Granja El Colibrí propone para el viernes 6 una jornada en contacto con la naturaleza, con paseo guiado entre animales y huerta, juegos, espacios al aire libre y merienda campestre. Las reservas se realizan al 099 186 979.

Otra alternativa es Bodega Falcone, establecimiento familiar con historia desde 1886, donde se podrán conocer sus instalaciones, disfrutar de degustaciones y picadas y consultar por visitas guiadas. Reservas al 098 257 471.

Además, el viernes 6 los guías de Por Siempre Iracundos instalarán un stand en Plaza Constitución, entre las 7:00 y las 20:00 horas, para brindar información y orientar a los visitantes sobre los recorridos en bus. El sábado 7 estarán en la semipeatonal 19 de Abril. El contacto es 092 531 600.

La agenda continúa el domingo

Quienes decidan extender su estadía también tendrán propuestas el domingo 8 de noviembre. En el espacio Bonsai, ubicado en Brandao Sosa entre calles 219 y 227, se realizará una feria de emprendimientos de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita. La programación incluirá espectáculos en vivo de El Mundo de Belén, Abriendo Camino, Odila De Lima y Los Alvaritos.

La agenda busca acompañar la visita del papa León XIV y, al mismo tiempo, invitar a conocer la historia, los espacios culturales, la gastronomía y los paisajes de Paysandú, con propuestas para distintos públicos.

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