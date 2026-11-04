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El País Información Política

Varios representantes de la colectividad judía participarán en los actos con el papa León XIV

Fueron invitados el Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya y la Confraternidad Judeo Cristiana, confirmaron a El País integrantes de estas dos organizaciones y fuentes de la Iglesia Católica

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Juan Pablo Correa
04/11/2026, 04:00
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Papa León XIV.
Papa León XIV.
Foto: La Nación/GDA.

Representantes de la colectividad judía fueron invitados a participar de los actos en los que participará el papa León XIV durante su visita a Uruguay, dijeron a El País fuentes de la colectividad israelita y de la Iglesia Católica.

En el acto oficial de bienvenida al papa en la Plaza Independencia el viernes por la tarde participará Claudio Elkan, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya, informó el director de la organización, David Telias.

León XIV se detendrá unos minutos en la localidad canaria de Juanicó; le regalarán vino y dulce de leche

Asimismo, Elkan, Telias y dos directivos más de la organización estarán el sábado en la tarde en el encuentro que el pontífice tendrá el sábado por la tarde en la Universidad Católica con representantes del mundo de la cultura.

Por su parte, el rabino Daniel Dolinsky, copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana estará también presente en el acto de la universidad.

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