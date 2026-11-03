Lluvias, tormentas y descenso de temperatura: Inumet emite un pronóstico para la visita del papa León XIV

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe especial con el pronóstico del tiempo para la visita del papa León XIV, que llegará a Uruguay el viernes y permanecerá hasta el domingo, con actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

El informe señala que el viernes, día en que el papa únicamente estará en actos que se desarrollarán en Montevideo (en la zona de Plaza Independencia y Ciudad Vieja), será una jornada mayormente nubosa en la capital. "Hacia la noche se esperan desmejoras con precipitaciones y tormentas", indica Inumet.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Uruguay

El sábado el papa empezará el día volando a Paysandú para celebrar una misa en el Parque París Londres. Dice Inumet que en esa zona "desde la madrugada habrá lluvias y tormentas" pero "a partir del mediodía las condiciones mejorarán".

En la tarde el papa retornará a Montevideo para diversas actividades, una de ellas en Casavalle, otra en la sede de la Universidad Católica y otra en el Estadio Centenario. Ese día en la capital se esperan lluvias y tormentas pero solo en la mañana, porque "las condiciones mejorarán en la tarde". El problema es que "los vientos rotarán al sector sur y se intensificarán". Habrá, entonces, "un descenso en las temperaturas y baja sensación térmica".

Finalmente el domingo el papa irá a Florida y dará una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Según consta en la web oficial del viaje del papa, esa será la "celebración central del viaje". Para ese día, en esa zona específica, se espera una jornada sin lluvias. "La mañana estará fría y hacia el mediodía las temperaturas comenzarán a ascender. El cielo se presentará algo nuboso".