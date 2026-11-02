El pronóstico para el martes 3 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 3 de noviembre de 2026 tendrá condiciones inestables en buena parte de Uruguay, con un rango térmico nacional que irá desde los 12°C hasta los 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana de cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de una desmejora con precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará cubierto, con neblinas, lluvias y tormentas, mientras el viento del este se mantendrá en 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 16°C y máxima de 26°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y una tendencia a desmejorar con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas, acompañado por viento del sector este de 10-30 km/h, rachas de 40-50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 14°C y máxima de 26°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con una desmejora por precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones y tormentas, y el viento del este continuará entre 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 15°C y máxima de 23°C.

En el centro-sur, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones; los vientos soplarán del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento del este se mantendrá en 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 13°C y máxima de 24°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector este a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, acompañado por viento del sector este de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 25°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, mientras el viento del este seguirá entre 10-30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 18°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, el cielo continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, acompañado por viento del sector este de 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.