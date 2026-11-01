El pronóstico para el lunes 2 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 2 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por nubosidad variable, episodios de inestabilidad y presencia de humedad en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 13°C a 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones y tormentas; el viento soplará del noreste al sureste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con viento del sureste y este a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de 16°C y 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones; los vientos irán del noreste al sector sur a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche habrá cielo nuboso, con lapsos de algo nuboso, precipitaciones y probables tormentas, mientras que el viento rotará del sector sur al este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de 14°C y 28°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este al sector sur a 05-20 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, con viento del suroeste al este y noreste a 10-30 km/h, con temperaturas de 15°C y 27°C.

En el centro-sur, el inicio de la jornada estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; los vientos irán del sector este al suroeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y viento del suroeste al este y noreste a 10-30 km/h, con temperaturas de 14°C y 26°C.

Personas esperan un ómnibus en un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana mostrará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del noreste al suroeste a 05-30 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con viento del suroeste al sureste y este a 10-30 km/h, con temperaturas de 13°C y 27°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas; el viento irá del sector este al suroeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el viento soplará del suroeste al sureste y este a 10-30 km/h, con temperaturas de 15°C y 19°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; los vientos irán del sector este al suroeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con viento del suroeste al este y noreste a 10-30 km/h, con temperaturas de 15°C y 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.