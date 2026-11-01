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Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Montevideo y otras zonas del sur del país

Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

El País
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01/11/2026, 14:19
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Día de tormenta de Montevideo
Día de tormenta de Montevideo
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo alerta amarilla por tormentas fuertes este domingo.

Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Meteorología en un comunicado.

Inumet actualizará la situación a las 17:00 horas o ante cambios significativos.

Alerta amarilla de Inumet
Alerta amarilla este domingo 1 de noviembre de 2026.
Foto: Inumet.

Principales localidades bajo alerta amarilla:

Canelones: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís y Punta Colorada.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Libertad, Rodríguez y San José de Mayo.

El pronóstico para hoy domingo 1 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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