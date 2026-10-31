El pronóstico para el domingo 1 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 1° de noviembre el tiempo en Uruguay tendrá un escenario variable, con registros que irán desde una mínima nacional de 12°C hasta una máxima de 28°C.

En el noroeste, el pronóstico del tiempo marca una mañana con cielo algo nuboso a nuboso y viento del sector este de 10-30 km/h, con períodos de variables de menos de 10 km/h. Para la tarde/noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones; el viento continuará del sector este de 10-30 km/h, también con intervalos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 15°C de mínima a 28°C de máxima.

Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del noreste de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, y el viento será del noreste y este de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C de mínima a 26°C de máxima.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y probables precipitaciones y tormentas; los vientos rotarán del noreste al noroeste de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, lluvias y tormentas, acompañado por viento del noroeste de 10-30 km/h que pasará a variables de menos de 10 km/h. Las temperaturas irán de 14°C de mínima a 26°C de máxima.

Rayos de sol logran asomar en medio de la nubosidad. Archivo El Pais

En el centro-sur, el pronóstico indica una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones; el viento irá del noreste al norte de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, además de viento del sector norte al sector este de 10-30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h y períodos de variables de menos 10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C de mínima a 25°C de máxima.

En el este, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones; el viento será del noreste y este de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C de mínima a 25°C de máxima.

Pronóstico del tiempo en Montevideo y Punta del Este

En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con baja probabilidad de precipitaciones y viento del noreste de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones, mientras que el viento continuará del noreste de 10-30 km/h y las ráfagas podrán alcanzar los 40 km/h. Las temperaturas irán de 14°C de mínima a 20°C de máxima.

En Montevideo y el área metropolitana, el domingo comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y viento del noreste de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se prevé un aumento de nubosidad, con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones y viento del sector norte al sector este de 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 13°C de mínima a 25°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.