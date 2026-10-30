Llega la peor fase de El Niño a Uruguay: qué pasará en el norte y el sur, según meteorólogo

Esta semana se prendieron las alertas internacionales por la intensificación del fenómeno de El Niño. La ONU advirtió que será “colosal” y la agencia brasileña Metsul ya pronosticó que en la región habrá “lluvias intensas y una alta frecuencia de tormentas” en las próximas semanas.

Consultado por si efectivamente nos adentramos en la peor fase de El Niño en Uruguay, el meteorólogo Mario Bidegain respondió a El País que coincide con los pronósticos en que “los peores impactos del fenómeno se darán entre noviembre y diciembre”.

Diferencias por el fenómeno de El Niño en el norte y en el sur

A pesar de que el fenómeno de El Niño traerá abundantes lluvias en todo el país, las consecuencias y los volúmenes serán muy distintos en el norte y en el sur.

“Artigas, Salto y la cuenca del Río Uruguay” serán las zonas más afectadas por las intensas lluvias y tormentas, detalló Bidegain. “Los niveles del río Uruguay van a ser muy elevados y la peor cifra de evacuados la tendremos seguramente para las últimas semanas del año y principio de enero”, apuntó.

Gente con paraguas caminando por Plaza Cagancha en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, invierno. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Diferente será el panorama en el sur del país. “Más allá de que no va a ser un verano bueno –no vamos a tener mucho calor–, tampoco quiere decir que vaya a llover todos los días ni que vayamos a tener inundaciones”, recalcó el especialista.

Científico explica cuándo el fenómeno alcanzará su pico y qué pasará en verano

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad récord y convertirse en el más fuerte de los últimos 100 años, según explicó Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, investigador y docente de la Universidad de la República (Udelar), en entrevista con En Clave País, el streaming del diario El País.

El investigador indicó que la temperatura de la superficie del mar en una región del Pacífico ecuatorial registra actualmente una anomalía de 3,5 °C respecto de los valores normales y que el fenómeno todavía no llegó a su punto máximo. De acuerdo con sus proyecciones, "el pico se produciría en diciembre, cuando la desviación podría alcanzar los cuatro grados".

Barreiro explicó que la denominación “súper Niño”, utilizada en ocasiones para describir este tipo de episodios, no es un término científico. Sin embargo, sostuvo que el fenómeno actual "se encuentra claramente dentro de la categoría de El Niño muy fuerte", de acuerdo con los criterios que utiliza la comunidad científica para clasificar su intensidad.

Para determinar la magnitud del fenómeno, los investigadores miden las anomalías de la temperatura superficial del mar en una región específica del Pacífico ecuatorial. Cuando la temperatura supera entre 0,5 y un grado los valores habituales, se considera un Niño débil; entre uno y 1,5 grados, moderado; entre 1,5 y dos grados, fuerte; y por encima de los dos grados, muy fuerte.

El especialista recordó que, desde la década de 1980, se han registrado cinco episodios de El Niño muy fuerte: los de 1982-1983, 1991-1992, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024. El episodio de 2015-2016 había sido el más intenso hasta ahora, con una anomalía de 2,6 °C en la región del Pacífico utilizada como referencia. La cifra actual de 3,5 °C y la posibilidad de llegar a cuatro grados marcarían, según su análisis, un escenario excepcional.

De cara al verano, Barreiro señaló que "la influencia de El Niño tiende a debilitarse" y que "otros patrones de variabilidad climática también inciden en las condiciones meteorológicas". Con la información disponible al momento de la entrevista, la previsión apuntaba a "un verano algo más lluvioso de lo normal, fundamentalmente al norte del río Negro".

En cuanto a las temperaturas, se esperaba que fueran algo más bajas de lo habitual en el norte y cercanas a los valores normales en el sur. Para la zona costera, el investigador sostuvo que, "considerando únicamente la señal de El Niño, no se observaba un impacto marcado sobre las precipitaciones y las temperaturas".