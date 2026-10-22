Será "imposible" escaparse de El Niño en verano: qué anticipan los meteorólogos sobre el clima y las lluvias

A dos meses del fin de la primavera, y con octubre que ha registrado dos grados centígrados por debajo de lo normal en promedio, surge la pregunta de si la tendencia de cielos grises continuará para la temporada estival.

¿En qué meses del verano la inestabilidad del tiempo será peor? ¿Hay posibilidad de unas vacaciones con sol garantizado en algún destino turístico? El País consultó a los meteorólogos Mario Bidegain y José Serra, y ambos coinciden: no hay cómo “escaparle” a los vaivenes de El Niño.

¿Qué mes elegir para veranear?

Aunque quizá la diferencia de mediciones no se note tanto como en octubre, en noviembre y diciembre continuarán las tardes más frescas de lo común. Esto es porque El Niño provoca mayor nubosidad y mayores precipitaciones.

Los meses más críticos en cuanto a la afectación de este fenómeno climático en Uruguay, ya comenzaron, e irán in crescendo hasta el mes de diciembre. Las temperaturas por debajo de lo normal, entonces, afectan justo cuando -en condiciones normales- más deberían ascender, explicó Bidegain.

“En diciembre, ya voy adelantando que va a ser el punto más crítico”, coincidió Serra. Si bien no será todo lluvia, los días de precipitaciones superarán “ampliamente” los valores normales mensuales y estacionales.

No obstante, en los meses de enero y febrero podría haber una “ventana atmosférica” que dé lugar a un verano más convencional.

Entrenar en verano tiene sus ventajas y desventajas. Foto: Freepik.

Para esos meses de verano en 2027, ya una vez “descargada” toda la energía potencial de El Niño, la situación “va a ir disminuyendo” y habrá una “ventaja”. Igualmente, estará presente la nubosidad variable y frecuente.

Tampoco el meteorólogo espera pulsos de aire cálido. Las temperaturas se ubicarán en un rango “normal o por debajo de lo normal”, y las precipitaciones, “normales o levemente por encima de lo normal”.

¿Dónde se puede disfrutar de un verano “normal”?

Para quién se pregunte si, para evitar la inestabilidad, vale la pena tomarse un descanso en una playa extranjera, Serra opinó que la respuesta es no. Escaparse de la situación de El Niño es “imposible”, porque “de una manera u otra, todo el mundo se ve afectado”.

Bidegain también pensó en otras latitudes, y las posibilidades son acotadas. En la región de Sudamérica, que abarca a Uruguay y buena parte de Argentina y Brasil, la situación de mayor nubosidad, precipitaciones y tormentas es general.

Pronóstico climático del CCSR/IRI para el verano 2026-2027. Imagen: Mario Bidegain en X

Por otro lado, en la cuenca amazónica -como en las playas al norte de Brasil y las de Venezuela- El Niño está generando lo contrario: sequía y una radiación que “prácticamente toda” llega a la superficie.

En esos lugares, donde el verano coincide de forma aproximada con Uruguay -es decir, exceptuando el hemisferio norte- las temperaturas van a ser “muy altas” -demasiado- y por fuera de lo que podría considerarse un verano normal. “Va a ser un verano duro en esa zona, calores muy intensos”, advirtió.

Ya al norte, El Niño está afectando toda la cuenca del Golfo de México: “Los estados del sur de Estados Unidos, incluso la costa de México, tienen tendencia también a lluvias por encima de lo normal. O sea, que tampoco es una zona donde esté libre”.

¿Por qué hay cielo cubierto, más frío y lluvias?

Hay varios factores en juego, comentó Serra: un calentamiento global “sostenido” desde el año 2014 que genera alta variabilidad atmosférica en general, el hecho normal de que en primavera exista inestabilidad, por ser un una estación de transición de frío a calor, y el propio fenómeno de El Niño.

Inundación en Treinta y Tres en agosto de 2026. Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

“Normalmente tenemos una corriente de aire húmeda (río atmosférico) que proviene de la región ecuatorial y desemboca por corriente de aire en la región sur y sureste de Brasil. Concomitantemente, nosotros nos vemos afectados en los departamentos del norte y limítrofes con el estado Río Grande del Sur”, detalló.

No obstante, esa situación normal se ve afectada por El Niño, potenciado por la actividad humana: “No solamente se calienta el agua del Pacífico Meridional y Tropical, sino también ahora estamos viendo que se está calentando el Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Adriático. Mayor temperatura en el agua, mayor evaporación, mayor condensación, mayor precipitación, mayor cantidad de tormentas”, resumió.