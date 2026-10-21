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Lluvias y tormentas se "adelantaron" en Montevideo y suroeste del país: qué dicen los pronósticos

Si bien habrá una “mejora temporal” en horas diurnas del sábado para el suroeste, en la noche volverán las inestabilidades. “Por lo tanto, cuatro a cinco días muy complicados”, sostuvo Nubel Cisneros.

El País
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21/10/2026, 19:31
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Tormenta en Montevideo.
Tormenta en Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Por la tarde de este miércoles se “adelantaron” en todo el territorio del país las lluvias y tormentas que tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como varios meteorólogos proyectaban para el jueves.

La situación climática inestable ya comenzó a generarse en la zona suroeste y el litoral del país, pero la jornada “más complicada” igualmente se registrará el jueves, sostuvo el meteorólogo Nubel Cisneros en Subrayado (Canal 10).

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Los pronósticos de lluvias y tormentas también se sostienen para el norte y noroeste del país, y la mejora de las condiciones comenzarán a percibirse recién el jueves por la noche en el suroeste, sostuvo.

No obstante, y si bien habrá una “mejora temporal” en horas diurnas del sábado para el suroeste, en la noche de ese día volverán las inestabilidades. “Por lo tanto, cuatro a cinco días muy complicados”, sostuvo el meteorólogo.

Qué dicen los pronósticos de José Serra y Mario Bidegain

En diálogo con El País, el meteorólogo José Serra explicó que las previsiones informadas en la mañana del viernes indicaban que "había inestabilidad en la región", y que durante la tarde "cabía la posibilidad de un aumento de la nubosidad" o la formación de una "celula convectiva" de tormentas, lo que terminó sucediendo.

Ahora mismo los vientos fuertes se dirigen al este y sureste del territorio nacional, comentó. Sin embargo advirtió que comenzó un "periodo muy crítico" para varios departamentos del norte del país, con mayor gravedad a registrarse el jueves y el viernes, y que se extenderá "por lo menos" hasta el fin de semana.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en X imágenes que muestran el pasaje de tormentas sobre el Río de la Plata y el sur del país.

"No se descarta algún chaparrón para el miércoles a las 18 horas", había indicado en la mañana del miércoles al compartir un pronóstico del tiempo de Meteoblue para Montevideo. Las temperaturas en los próximos tres días superarán los 20°, según este pronóstico.

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