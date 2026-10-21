Lluvias y tormentas se "adelantaron" en Montevideo y suroeste del país: qué dicen los pronósticos
Si bien habrá una “mejora temporal” en horas diurnas del sábado para el suroeste, en la noche volverán las inestabilidades. “Por lo tanto, cuatro a cinco días muy complicados”, sostuvo Nubel Cisneros.
Por la tarde de este miércoles se “adelantaron” en todo el territorio del país las lluvias y tormentas que tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como varios meteorólogos proyectaban para el jueves.
La situación climática inestable ya comenzó a generarse en la zona suroeste y el litoral del país, pero la jornada “más complicada” igualmente se registrará el jueves, sostuvo el meteorólogo Nubel Cisneros en Subrayado (Canal 10).
Los pronósticos de lluvias y tormentas también se sostienen para el norte y noroeste del país, y la mejora de las condiciones comenzarán a percibirse recién el jueves por la noche en el suroeste, sostuvo.
No obstante, y si bien habrá una “mejora temporal” en horas diurnas del sábado para el suroeste, en la noche de ese día volverán las inestabilidades. “Por lo tanto, cuatro a cinco días muy complicados”, sostuvo el meteorólogo.
Qué dicen los pronósticos de José Serra y Mario Bidegain
En diálogo con El País, el meteorólogo José Serra explicó que las previsiones informadas en la mañana del viernes indicaban que "había inestabilidad en la región", y que durante la tarde "cabía la posibilidad de un aumento de la nubosidad" o la formación de una "celula convectiva" de tormentas, lo que terminó sucediendo.
Ahora mismo los vientos fuertes se dirigen al este y sureste del territorio nacional, comentó. Sin embargo advirtió que comenzó un "periodo muy crítico" para varios departamentos del norte del país, con mayor gravedad a registrarse el jueves y el viernes, y que se extenderá "por lo menos" hasta el fin de semana.
Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en X imágenes que muestran el pasaje de tormentas sobre el Río de la Plata y el sur del país.
Imágenes GOES19 para MIE21oct de 16:45 a 21:45Z (13:45 a 18:45 local) muestra pasaje de tormentas sobre Rio de la Plata y Sur #Uruguay con tormentas. https://t.co/QOjALeI7EM— Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 21, 2026
"No se descarta algún chaparrón para el miércoles a las 18 horas", había indicado en la mañana del miércoles al compartir un pronóstico del tiempo de Meteoblue para Montevideo. Las temperaturas en los próximos tres días superarán los 20°, según este pronóstico.
#PronosticoDelTiempo para #Montevideo (URU) según multi-modelo, de MIE21 a VIE23oct. Temperaturas en ascenso, máximas 21°, 22° y 21°C. No se descarta algún chaparrón para MIE21 (18 horas). Las lluvias volverían desde última hora de JUE22 y primeras de VIE23, mejorando a la tarde. https://t.co/M4ul9bRGzl— Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 21, 2026
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