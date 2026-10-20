El pronóstico para el miércoles 21 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 21 de octubre de 2026 el clima en Uruguay presentará nubosidad variable, con fenómenos aislados en varias zonas y vientos del este y noreste; el rango térmico nacional irá de 7°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa con períodos de algo nuboso y probable formación de tormentas aisladas, acompañada por vientos del este y noreste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo alternará entre algo nuboso, nuboso y períodos de cubierto, con la misma posibilidad de tormentas aisladas y viento del este y noreste de 20-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana estará nubosa con períodos de algo nuboso, bajo vientos del este y noreste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche, la nubosidad será variable, con momentos de cielo cubierto y probable formación de tormentas aisladas, mientras el viento continuará del este y noreste a 20-30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 23°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, con probables precipitaciones, vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, también con probables precipitaciones, viento del este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en áreas costeras, con una mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

En el centro-sur, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso, impulsada por vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y viento del este de 20-30 km/h, además de rachas de hasta 50 km/h en la costa, con una mínima de 8°C y una máxima de 22°C.

Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

Hacia el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, junto con vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche, el panorama será algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones, viento del este y noreste de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

En Punta del Este, el día comenzará nuboso con períodos de cubierto, bajo vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo continuará nuboso con períodos de algo nuboso, habrá baja probabilidad de precipitaciones y el viento soplará del este a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso, vientos del noreste y este de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, viento del este de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.