Cielos cubiertos, lluvias y frío: los meteorólogos revelan cuánto durará este inusual bloqueo atmosférico

Uruguay está ante un "bloqueo atmosférico", afirmó en diálogo con El País el meteorólogo José Serra, lo que da una explicación sobre por qué lleva varios días con cielo cubierto, lluvias y lloviznas, y por qué seguirá así al menos hasta el viernes, según el pronóstico del tiempo.

"Ahora estamos bajo una situación de bloqueo atmosférico, que no se lo podemos imputar al fenómeno de El Niño sino que es parte de la dinámica de la atmósfera", explicó.

En este caso la masa de aire estática es húmeda e inestable y cubre no solo a Uruguay sino también al oeste de Argentina, el sur de Brasil y también una parte de Paraguay. Su permanencia en la región se debe a un "gran anticiclón en el Atlántico que por circulación provoca que no avancen los frentes fríos".

Serra afirmó que estos bloqueos son frecuentes, también suceden cuando pasan varios días con sol, pero en este caso predomina la inestabilidad, la humedad y la nubosidad.

"Sucede cuando una masa de aire con determinadas características permanece durante un tiempo, cinco, diez o quince días sobre una región", señaló y agregó que recién el sábado "empezaría a mejorar".

La nueva masa de aire estará definitivamente instalada el domingo, afirmó Serra. Durante ese día y también el lunes, el martes y el miércoles la temperatura máxima será de 16° o 17° y la mínima de 6° o 7° y "todavía podríamos tener en el mes de octubre algunas heladas agrometeorológicas tardías en campaña".

Luego llevarían temperaturas "acordes a la primavera, sobre todo las máximas". Sin embargo, Serra adelantó que "lo que resta de la primavera será con cielos nubosos" y con "lluvias por encima de lo normal". En tanto la temperatura será "normal o levemente por debajo de lo normal".

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un martes nuboso y cubierto con precipitaciones escasas y aisladas, una mínima de 12° y una máxima de 16°.

El miércoles también tendrá precipitaciones aisladas, cielo nuboso y cubierto y una temperatura idéntica a la del martes. El jueves estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas, y la mínima será de 13° y la máxima de 18°.

Inumet prevé que el martes haya 12° y 16° como valores extremos, con probabilidad media de precipitaciones. El sábado la temperatura oscilará entre 11° y 15° y la probabilidad de precipitaciones baja. El domingo la mínima será de 9° pero la máxima subirá a 17°, también con baja probabilidad de precipitaciones.

El lunes es el primer día con nula probabilidad de lluvias, mientras la temperatura irá de 7° a 17°.

¿Cuándo veremos el sol? La respuesta de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue y se preguntó: "¿Cuándo veremos el sol?". La respuesta que dio es que "habrá que esperar hasta próximo lunes 19 para tener una buena insolación (más de siete horas de sol)".

En los días previos, desde el martes al viernes hay probabilidad de precipitaciones escasas y muy pocas horas de sol. La temperatura máxima será de 16° o 17° hasta el jueves y luego entre viernes y domingo descenderá a 14° o 13°, por debajo de lo esperado para la época.