"Hasta el sábado no aparece el sol": pronostican varios días de cielo cubierto y chaparrones

El tiempo en Uruguay seguirá inestable, con cielo cubierto y chaparrones al menos hasta el viernes. El fin de semana podría verse el sol, algo que no sucede hace varios días, según informó el meteorólogo Guillermo Ramis.

"Hasta el sábado no aparece el sol", dijo el especialista en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690). "El sábado y el domingo habrá mezcla de nubes y sol", expresó.

En cuanto al frío, dijo estar "medio desconcertado" porque "teóricamente con las fases cálidas del fenómeno de El Niño ahora deberíamos tener buenas temperaturas y estamos teniendo días de invierno".

En lo que respecta a Montevideo, Ramis pronostica un lunes con 10°C de mínima y 15° de máxima, cubierto con lloviznas. El martes habrá entre 12° y 18° con cielo cubierto.

El miércoles la temperatura irá de 13° a 17° y el cielo estará cubierto con chaparrones. El jueves y el viernes serán jornadas idénticas: 12° de mínima, 16° de máxima, cubierto con chaparrones.

Hacia el fin de semana Ramis prevé un sábado con 11° y 16° con "mezcla de nubes y sol". El domingo será similar pero con 10° de mínima y 17° de máxima.

El pronóstico de Inumet para Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala un lunes con 10° de mínima y 17° de máxima en Montevideo, nuboso y cubierto con neblinas y probables precipitaciones escasas.

El martes en la capital estará de nuevo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; la mínima será de 13° y la máxima de 18°.

Para el miércoles el panorama sigue igual: nuboso y cubierto con neblinas y precipitaciones aisladas; 12° y 19° serán los valores extremos de temperatura.

Vista de la rambla de Montevideo con nubes y cielo claro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El pronóstico extendido marca que para jueves y viernes hay probabilidad media de precipitaciones. El jueves la temperatura irá de 13° a 18° y el viernes de 12° a 17°.

Ya el sábado la probabilidad de lluvias desciende y la temperatura oscilará entre 11° y 17°, y el domingo entre 9° y 17°.

Inumet, al igual que Ramis, muestra chances de que el fin de semana se vea algo de sol, aunque seguirán presentes las nubes.

El panorama es muy similar en todo el territorio nacional, con cielos nubosos y probables precipitaciones durante todos los días de la semana excepto el sábado y el domingo, cuando persistirán las nubes pero hay chances de ver el sol.

En algunas áreas la temperatura llegará hasta 20° en algunas jornadas, más ajustado a lo que se espera en esta época. En Montevideo, en cambio, no se prevé que los termómetros lleguen a ese valor.