La familia del joven de 23 años que murió el pasado lunes 9 de noviembre tras chocar contra un automóvil en la Ruta Interbalnearia se presentará formalmente ante Fiscalía para colaborar en la investigación y reclamar una "condena ejemplarizante" contra el conductor, que ya fue imputado.

El caso es investigado por el fiscal Ignacio Montedeocar, quien días atrás obtuvo la formalización de la investigación contra el automovilista —un hombre de 55 años— por un delito de homicidio culpable. Como medidas cautelares mientras avanza el proceso, la Justicia le impuso la prohibición de conducir vehículos, arresto domiciliario nocturno, fijación de domicilio y cierre de fronteras.

En conversación con El País, el abogado Javier Riffaud, quien representa al entorno de la víctima, explicó que tendrá acceso a la carpeta investigativa y comparecerá ante el fiscal para aportar elementos a la causa penal. También confirmó que en paralelo trabajarán para iniciar una demanda civil por daños y perjuicios.

Al analizar el siniestro, el abogado sostuvo que el conductor del auto actuó sin respetar las reglas básicas de circulación. "Entendemos que la maniobra fue hecha con total desprecio por la vida humana, atravesando una ruta nacional sin mirar y teniendo un obstáculo como era un ómnibus", aseguró y agregó que "no le importó y avanzó como venía, inobservando la normativa de tránsito, donde tendría que haber asumido una conducta de frenar, observar y después realizar esa maniobra de forma segura".

El siniestro ocurrió sobre las 15:40 del 9 de noviembre sobre la intersección con la avenida Pérez Butler (entre el entorno del kilómetro 28 y 29 de la Ruta Interbalnearia). De acuerdo con la información brindada por Policía Caminera, el auto circulaba de oeste a este y giró a la izquierda para tomar Pérez Butler, momento en el que fue impactado sobre su lado derecho por la moto que circulaba por la ruta en sentido contrario.

El motociclista falleció en el lugar a raíz del impacto. Por otro lado, la acompañante del automóvil —una mujer de 58 años— sufrió un traumatismo grave y debió ser trasladada al Casmu, mientras que el conductor del auto resultó ileso y su espirometría arrojó resultado cero.

Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, que se viralizaron tras el hecho, muestran cómo el vehículo dobló sin advertir la presencia de la moto. Tras el episodio, vecinos de la zona convocaron a movilizaciones para reclamar medidas de seguridad vial en una intersección donde denuncian que los siniestros son reiterados.

Para Riffaud, el desenlace judicial del caso debe "sentar un precedente" frente a este tipo de conductas. "Hay una familia que está destruida y vamos a luchar para que se haga justicia, para traer un poco de paz y que haya una condena ejemplarizante para que este tipo de imprudencias no vuelvan a pasar", concluyó.