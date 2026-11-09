Siniestro fatal en ruta Interbalnearia: un motociclista murió tras chocar contra un auto en el kilómetro 29
Policía Caminera confirmó el deceso de un hombre mayor de edad y una persona lesionada. El episodio sucedió en la intersección con Pérez Butler cuando el auto intentó doblar.
Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este lunes en el kilómetro 29 de la ruta Interbalnearia. Allí, un hombre que se trasladaba en una moto murió luego de chocar contra un auto.
Según informó Policía Caminera, el accidente ocurrió sobre las 15:40 horas en la intersección con avenida Pérez Butler, cuando un vehículo que circulaba de oeste a este por la ruta Interbalnearia fue impactado en su lateral derecho por una moto que circulaba por el mismo camino, pero en sentido opuesto.
Desde la dependencia policial detallaron que el auto fue impactado cuando pretendía girar a la izquierda para tomar Pérez Butler.
Una mujer resultó con lesiones
Como consecuencia del impacto, resultó fallecido el motociclista, un hombre mayor de edad. Mientras que la acompañante del auto resultó lesionada.
La ruta se encuentra parcialmente obstruida y el tránsito se está canalizando por senda rápida.
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