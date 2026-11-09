El papa León XIV afirmó este lunes que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", al visitar el centro Cottolengo de Don Orione en Claypole, un lugar afectado por la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei a este sector social en los últimos años.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", expresó.

"Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo", dijo.

