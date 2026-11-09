El papa León XIV llegó el domingo a Argentina procedente de Uruguay, primera etapa de una gira por Sudamérica que terminará en Perú. Este lunes es feriado en todo el territorio argentino y la agenda del sumo pontífice se concentra en Buenos Aires y el área metropolitana.
Seguí en vivo las últimas novedades de este segundo día del papa en Argentina.
Miles de argentinos en Buenos Aires esperan la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles
Miles de personas esperan este lunes en las calles de Palermo la primera misa que el papa León XIV celebrará en Argentina, en una jornada que comenzó con una vista del pontífice al centro de personas con discapacidad Cottolengo Don Orione, en las afueras de la capital.
Discurso del papa en el Cottolengo de Don Orione en Claypole
El papa León XIV afirmó este lunes que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", al visitar el centro Cottolengo de Don Orione en Claypole, un lugar afectado por la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei a este sector social en los últimos años.
"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", expresó.
"Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo", dijo.
León XIV pide en Argentina que el crecimiento económico llegue a los más necesitados
Tras su llegada el domingo, el papa León XIV pidió en un discurso en Buenos Aires que el crecimiento económico llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante el presidente Javier Milei.
León XIV mencionó en su primer discurso en Argentina a quienes buscan trabajo, a los ancianos y a los que, pese a tener empleo, no consiguen cubrir las necesidades del hogar.
"La economía deber estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa en el Palacio Libertad de Buenos Aires ante Milei y otras autoridades, en un discurso salpicado de aplausos.
Misa del papa en Palermo: miles de personas llegan desde temprano
En el barrio porteño de Palermo, donde oficiará una misa, miles hacían fila desde temprano para ingresar, entre ellos muchas familias con niños. Grupos de fieles llegaron en ómnibus organizados por sus parroquias. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.
Testimonios de residentes del Cottolengo antes de las palabras del papa León XIV
En el Cottolengo, León XIV pronunciará unas palabras y se reunirá al aire libre con los residentes y el personal del hogar. Dos residentes darán su testimonio antes de que el papa tome la palabra e imparta la bendición.
En este humilde barrio de la periferia de Buenos Aires, algunos vecinos convirtieron sus casas en puestos improvisados de venta de comida o banderas con el rostro de León XIV.
El papa visita hogar para personas con discapacidades
Miles de personas esperan este lunes en las afueras de Buenos Aires para saludar al papa León XIV a su paso hacia un hogar de caridad donde viven 410 adultos con discapacidad, para una visita en medio de un sensible debate en Argentina sobre la ayuda estatal para este sector de la población.
Desde la madrugada, familias y grupos de amigos se apostaron con sillas a ambos lados del camino que recorrerá el pontífice en Claypole, al sur de Buenos Aires. A las puertas del Cottolengo Don Orione, la gente se abraza y agita banderas argentinas y del Vaticano, mientras una banda alterna canciones religiosas con rezos desde el escenario de un parque vecino.