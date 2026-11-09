“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo el papa en Argentina

En un país como Argentina, donde existe un vínculo constitucional privilegiado entre el Estado y la Iglesia Católica, y donde el fervor de los cristianos viene enaltecido por el “papa argentino Francisco” (Jorge Mario Bergoglio), la visita del papa León XIV es sentida como una “señal” de esperanza por mucha gente.

León XIV fue recibido ayer con alegría por multitudes ávidas de un mensaje claro ante un país con divisiones fuertes, mientras el presidente Javier Milei estuvo al firme en el aeropuerto, esperándolo y luego respetuosamente lo escuchó durante su discurso, sin pronunciar opinión. Solo habló ante el público antes de que lo hiciera el papa.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, destacó el pontífice, siendo esa una de las veces en la que los aplausos del público sonaron más fuerte durante su mensaje. Resaltó también la necesidad de defender la democracia, afianzar las instituciones y que “el pueblo crezca en el diálogo”.

“La autoridad se ejerce mejor cuando las capacidades se ponen al servicio de todos”, destacó en determinado momento, instando a “reconocer los límites del poder” (dijo, al que prosiguieron aplausos masivos) y “orientar las decisiones al bien de la comunidad”.

Buena parte de su discurso se refirió a las “bendiciones de la riqueza de Argentina como oportunidades para que los jóvenes se desarrollen” y ahí tocó la fibra. “Las naciones deben preguntarse: ¿en qué se ha fallado para que (los jóvenes) quieran ir al exterior a realizar sus sueños?”, afirmó al tiempo que destacó el valor de la educación y la formación profesional, algo que reconoció en la historia de Argentina y “gracias a eso creció”, dijo, como indicando seguir en esa línea.

El tema del aborto y la eutanacia estuvieron presentes. León XIV consideró que se habla mucho de la herencia que se dejará a las próximas generaciones, pero “¿qué lugar ocupan en la nación quienes aún no han nacido?”, se preguntó.

“Hay que reconocer la dignidad (...) y la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, continuó el pontífice ante estos temas que han dividido a la sociedad argentina, a sus políticos y reformas legislativas.

En esa línea, habló de aliviar a los discapacitados, a los enfermos y cuidar a los jubilados que también contribuyeron al crecimiento del país, a las familias, a los desempleados, a la gente que no llega (a fin de mes) y a la “tierra bendecida”, repitió, con recursos cuyo aprovechamiento están para las comunidades.

Valoró los campos de Argentina, sus reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de sus ecosistemas “que ofrecen amplias posibilidades de desarrollo”.

Apeló varias veces a la unión, al respeto y a la coordinación de Argentina con otras naciones, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la corrupción “que dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”, fundamentó.

Recordó que la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, según manifestó, todos estos asuntos deberían abordarse en forma conjunta entre los países de la región, así como los desafíos de las tecnologías con la Inteligencia Articial (IA), la cual debe estar también al servicio humano.

“La confianza, el perdón, la disposición al servicio (...) va más allá de las políticas públicas”, agregó, al considerar que la Iglesia puede acompañar y aportar al Estado.

A lo largo de su discurso, el papa fue hilando símbolos argentinos, como el tango, los puertos (del Río de la Plata) que han recibido migrantes de diversa procedencia, el Martín Fierro de José Hernández, el siempre citado José Luis Borges, el teatro argentino, el mate compartido y hasta dijo que “es un soplo la vida, pero que perdure el bien que cada generación recibe y proceda a transmitirla”, parafraseando así a Gardel y rematando con un mensaje de fe.

“Que el Señor los haga crecer como pueblo; que Dios cuide a cada uno”, concluyó León XIV, ante una ovación sostenida y el saludo aplomado de Milei.

Previamente, el presidente argentino había hecho un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y recordó al papa Francisco como “el argentino más importante de la historia”. “Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay situaciones que van más allá de las diferencias”, afirmó. “Sin la fe estamos perdidos en el mundo”, agregó. “La visita (del papa) nos tiene que reunir a todos los argentinos”, remató.

Su agenda

El papa León XIV llegó a Argentina en avión desde Uruguay ayer poco después de las 16.30 horas. Fue recibido por el presidente Milei en el aeroparque Jorge Newbery, y luego mantuvo una reunión privada de media hora con el mandatario en la Casa Rosada. Visitó el monumento General San Martín. También salió a saludar a la gente en la Nunciatura, en Recoleta. Se le hizo entrega de las llaves de la Ciudad de manos de Jorge Macri. Está previsto que visite el Cottolengo de Don Orione, tras un recorrido en papamóvil, entre otras actividades. Su estadía en Argentina tendrá una duración total de tres días.