León XIV le envió un telegrama a Orsi tras dejar Uruguay: qué dijo sobre la visita y qué deseó para el país

Minutos después de despedirse de Yamandú Orsi en el Aeropuerto de Carrasco, el papa León XIV volvió a dirigirse al presidente uruguayo. Ya había partido rumbo a Buenos Aires cuando le envió un telegrama para agradecer el recibimiento que tuvo durante su visita y expresar un deseo para los habitantes del país.

El texto fue publicado en la tarde de este domingo por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en su boletín oficial sobre la despedida de Uruguay y la llegada del pontífice a Argentina. Está dirigido a "Su Excelencia Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay" y firmado "León PP. XIV".

"Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita", escribió.

Luego agregó: "Con la seguridad de mis continuas oraciones por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo la abundancia de las bendiciones de Dios Todopoderoso".

El telegrama forma parte de una tradición diplomática del Vaticano. El viernes, mientras volaba desde Roma hacia Montevideo, León XIV ya había enviado seis mensajes: uno al presidente de Italia y otros cinco a los mandatarios de Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil, cuyos espacios aéreos atravesó. Esta vez, el destinatario fue el jefe de Estado del país que acababa de visitar.

Cómo fue la despedida y la llegada a Argentina

El último día del Papa en Uruguay comenzó con una parada en la parroquia Santa Teresita, en Juanicó, y siguió en Florida. Allí celebró una misa por la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, ante unas 50 mil personas reunidas en la plaza de la Catedral Basílica y sus alrededores.

Antes de irse, agradeció a las autoridades, los voluntarios y las familias que colaboraron con la visita. También destacó la generosidad de los uruguayos: aseguró que le habían hablado de un país pequeño, pero "capaz de cosas muy grandes", y que había podido comprobarlo. Después almorzó con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor.

Desde Florida se trasladó al Aeropuerto Internacional de Carrasco. La ceremonia de despedida empezó sobre las 15.10, donde lo recibió Orsi. Tras saludar a la delegación uruguaya, se dirigió a la zona comercial del aeropuerto para despedirse del mandatario y abordar un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas.

El papa León XIV saluda previo a partir hacia Argentina. Foto: Natalia Rovira/El País.

El avión despegó a las 15.52 y aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, de acuerdo con el Vaticano. En Argentina lo recibió el presidente Javier Milei al pie de la escalerilla. Hubo honores militares, se entonaron los himnos y dos niños le entregaron flores.

Después de una breve reunión privada con Milei, el pontífice visitó la Plaza San Martín, donde rindió homenaje al libertador y guardó un momento de silencio ante su monumento. La visita a Argentina es la segunda etapa de la gira sudamericana de León XIV, que continuará en Perú y concluirá el martes 17.