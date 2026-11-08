León XIV les envió telegramas a Lula y Macron desde el avión rumbo a Uruguay: qué dicen y la curiosa tradición

Antes de aterrizar en Uruguay, el papa León XIV cumplió con una tradición poco conocida del Vaticano: enviar un telegrama a cada jefe de Estado cuyo territorio sobrevolara durante su viaje. Es una costumbre que se remonta a los primeros vuelos internacionales de los pontífices y que, pese a los avances de la tecnología, se mantiene vigente.

El viernes 6 de noviembre, durante su trayecto desde Roma hasta Montevideo, el Papa envió seis mensajes dirigidos a los presidentes de Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil.

Los telegramas, difundidos por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, contienen saludos protocolares, agradecimientos y deseos de paz. Sin embargo, detrás de esos breves textos hay una historia que combina diplomacia, religión y hasta cuestiones prácticas de la aviación. Y que explica por qué, cada vez que un Papa emprende un viaje internacional, también les dedica unas palabras a países en los que ni siquiera aterrizará.

¿De dónde viene la tradición de los telegramas papales?Aunque no existe una fecha precisa que marque su comienzo, se cree que la costumbre nació durante el pontificado de Pablo VI, quien en 1964 se convirtió en el primer Papa en realizar un viaje internacional en avión.

Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano entre 2006 y 2016, explicó a la revista jesuita estadounidense America que el origen probablemente estuvo relacionado con una cuestión práctica: los permisos necesarios para atravesar el espacio aéreo de otros países.

Los aviones deben mantener comunicación con las autoridades aeronáuticas de los territorios que sobrevuelan y contar con las autorizaciones correspondientes. Según Lombardi, de esa relación surgió la idea de agradecer a los gobiernos que facilitaran el desplazamiento del pontífice. Con los años, el gesto adquirió un carácter diplomático y religioso.

Avion donde viajó el papa Leon XIV a Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Los mensajes son preparados con la colaboración de la Secretaría de Estado del Vaticano y tienen una estructura similar: un saludo al jefe de Estado, unas palabras destinadas a sus ciudadanos y una invocación por la paz, la unidad o la prosperidad.

Existe, además, otra particularidad. Originalmente, los telegramas se redactaban en el idioma de cada país, pero las dificultades de la tripulación para transmitirlos llevaron a adoptar lenguas utilizadas habitualmente en la aviación, principalmente el inglés.

Qué decían los seis telegramas que León XIV envió camino a Uruguay

El viernes, el pontífice despegó a las 7.05, hora italiana, del aeropuerto de Roma-Fiumicino, a bordo de un Airbus A330-900 de ITA Airways. Era el comienzo de su sexto viaje apostólico, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El primer mensaje fue enviado al abandonar Italia. Los cinco siguientes correspondieron a los países que sobrevoló durante su recorrido hacia Sudamérica. Todos fueron firmados como León XIV.

El primer destinatario fue Sergio Mattarella, presidente de Italia. En su mensaje, León XIV hizo referencia directa a los tres países sudamericanos que integran su gira. "Cuando me dispongo a emprender mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, confío los deseos de paz y fraternidad de esos pueblos a la intercesión de la Virgen María y de los santos que les anunciaron el Evangelio de la caridad", escribió.

Luego le transmitió al mandatario sus saludos y aseguró que acompañaba sus palabras con "fervientes oraciones por el bien y la prosperidad de toda la nación italiana".

Al ingresar al espacio aéreo francés, el pontífice dirigió su segundo telegrama a Emmanuel Macron. Allí recordó su reciente visita al país europeo. "Recordando con gratitud mi reciente visita a Francia, mientras sobrevuelo el espacio aéreo francés en mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, envío cordiales saludos a su excelencia y a sus conciudadanos", expresó. El mensaje terminó con una oración para que Francia pudiera disfrutar de las bendiciones de Dios, especialmente de "paz y concordia".

Papa León XIV en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

El tercer mensaje estuvo dirigido a Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia. Al igual que en el caso de Francia, León XIV aprovechó la ocasión para recordar su paso por ese país durante 2026. "Mientras viajo sobre Argelia en mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, y recordando con gratitud mi visita a su país a comienzos de este año, envío saludos a su excelencia y a todo el pueblo de la nación", señaló.

En su despedida, pidió que el Altísimo concediera a los habitantes de Argelia bendiciones de "paz y prosperidad".

El cuarto telegrama fue enviado a Mohamed Cheikh El Ghazouani, presidente de Mauritania, país ubicado en el noroeste de África. "Mientras sobrevuelo su país en mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, ofrezco cordiales saludos a su excelencia y al pueblo de Mauritania, y pido al Todopoderoso que bendiga a la nación con sus dones de unidad y concordia", expresó.

El quinto destinatario fue Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, el último país africano mencionado en los telegramas de esta etapa del viaje. "Mientras viajo sobre Senegal en mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, extiendo un cálido saludo a su excelencia y a todo el pueblo de la nación", escribió. Luego pidió que el Altísimo concediera a Senegal "su protección divina".

El sexto y último mensaje fue enviado a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Era el tramo final del recorrido hacia Montevideo y la última oportunidad de cumplir con la tradición antes de llegar al destino. "Mientras atravieso el espacio aéreo brasileño en mi viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, envío cordiales saludos a su excelencia y a sus conciudadanos", expresó León XIV. El pontífice terminó el mensaje invocando para Brasil los dones de "unidad y paz de Dios Todopoderoso".

El avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.19 del viernes. Allí León XIV fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y por dos niños que le entregaron flores. Luego pasó revista a la Guardia de Honor y se trasladó hacia la Plaza Independencia para participar de la ceremonia oficial de bienvenida.