El video del papa León XIV al ritmo del candombe en Uruguay que se volvió viral: la reacción en redes sociales

Al ritmo de "Botija de mi país", de Ruben Rada, el papa León XIV recorrió este viernes el trayecto entre Plaza Independencia y la Puerta de la Ciudadela, acompañado por el presidente Yamandú Orsi, sacerdotes y un importante operativo de seguridad. Allí lo esperaba el papamóvil y una cuerda de tambores liderada por Lobo Nuñez.

La escena, con el sumo pontífice caminando al ritmo del candombe, no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales.

El video del recorrido comenzó a circular y generó comentarios de todo tipo. "Los uruguayos le clavaron un tema para farmear aura al papa León XIV", escribió un usuario, en una de las reacciones que resumieron el tono distendido con el que muchos recibieron las imágenes.

El recorrido fue uno de los momentos más comentados de la primera jornada de León XIV en Uruguay. Antes, el papa había llegado al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde fue recibido por Orsi, y luego se trasladó a Plaza Independencia para dirigirse a los miles de uruguayos que se acercaron a verlo.

El papa León XIV y el presidente Yamandú Orsi en la Plaza Independencia. Foto: Nicolás Pereyra.

Ese día, la agenda del sumo pontífice incluyó también una visita al Cabildo de Montevideo, donde recibió las Llaves de la ciudad.

El sábado, León XIV visitó el barrio Casavalle donde escuchó el testimonio de vecinos, y visitó la Universidad Católica donde dijo palabras a los alumnos de la institución antes de la Vigilia realizada en el Estadio Centenario donde, desde tempranas horas de la tarde lo esperaban más de 60.000 personas.

El domingo, en su último día en Uruguay, el papa León XIV visitó Juanicó antes de celebrar una histórica misa en Florida.

Papa León XIV en la histórica y multitudinaria santa misa Florida este domingo 8 de noviembre de 2026, día de la Virgen de los Treinta y Tres. Foto: Ignacio Sánchez.

Nacido como Robert Prevost, León XIV es el papa número 267 de la historia y sucesor de Francisco. Fue elegido el 8 de mayo de 2025 y esta es su primera visita a Uruguay.

Se trata del segundo pontífice que llega al país. El antecedente fue Juan Pablo II, quien visitó Uruguay en dos oportunidades: en 1987 y en 1988.