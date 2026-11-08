Por qué el papa León XIV visitó Juanicó y la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz

En su tercer día en Uruguay, el papa León XIV viajará a Canelones y Florida para continuar con su recorrido por Uruguay . Desde tempranas horas de la mañana del domingo, cientos de fieles se congregaron ante la Nunciatura Apostólica para saludarlo; antes de iniciar el camino hasta Florida, donde brindará una misa.

Se espera que el sumo pontífice llegue a Florida sobre las 10:30, en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Y previo a su llegada, visitó Juanicó, donde habló ante una multitud, y explicó el motivo de su pasaje por la localidad de Canelones.

Unas 3000 personas según las estimaciones de autoridades locales aguardaron esta mañana de domingo al papa León XIV en la localidad de Juanico en Canelones. De camino a Florida, el pontífice hizo una breve parada frente a la parroquia Santa Teresita de esta ciudad.

Papa León XIV en Juanicó. Foto: Miguel Bardesio.

En su discurso, León XIV valoro el templo dedicado a Santa Teresita, bendijo a los presentes y resaltó el "orgullo de ser católico".

Ante los fieles que se congregaron en la localidad, el papa León XIV dijo: "En mi familia, especialmente con mi papá, le teníamos una gran devoción a Santa Teresita. Entonces, poder pasar por aquí en este día de fiesta, ustedes saben que estamos en camino a Florida para celebrar la fiesta de nuestra señora de los Treinta y Tres, es un momento de devoción, de agradecimiento, un momento para reconocer que la gracia de Dios, que el amor de Dios, está siempre con nosotros".

Fue recibido por el intendente de Canelones Francisco Legnani y y el alcalde de Juanicó, Fernando Luquez quienes le obsequiaron vino, dulce de leche y libros con la historia de la localidad. También lo esperaron autoridades eclesiales del departamento.

Ubicada en el kilómetro 38 de la ruta 5, la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús es uno de los espacios más representativos de Juanicó. Su historia se remonta a fines de la década de 1920, ya que en 1929 se colocó la piedra fundamental de la capilla dedicada a Santa Teresita. El templo fue inaugurado en 1931 y tiene un significado especial para la historia religiosa del país: fue la primera capilla de Uruguay dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús.

Papa León XIV en Juanicó. Foto: Captura.

Fieles de Las Piedras, Progreso, Canelones, Sauce, Cerrillos y otras zonas del departamento acudieron a la explanada de la parroquia. Legnani valoro que el papa haya hecho esta parada "en medio de su apretada agenda".

Muchos de los fieles siguieron detrás de la caravana rumbo a Florida.