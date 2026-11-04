Agenda del papa en Uruguay: cómo es el itinerario de León XIV en Montevideo, Florida y Paysandú

La agenda del papa León XIV en Uruguay es extensa y comprende actividades en tres departamentos: Montevideo, Florida y Paysandú. Llegará el viernes sobre las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo proveniente desde Roma. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El recorrido será: Avenida de las Américas, Rafael Barradas, Rambla, Paraguay y 18 de Julio. A las 17:30 será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, el primer acto público de León XIV en Uruguay. Está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y el papa dará su primer discurso. Sobre las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas. Para las 19:00 se dirigirá por la calle Sarandí hasta el Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad de manos del intendente de la capital, Mario Bergara.

Minutos después habrá una víspera con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, también frente a la Plaza Matriz.

Luego se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, que queda en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná.

Cuál es el itinerario del papa en Paysandú

El sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres. Para participar se requiere obtener una presentar una entrada gratuita que se obtiene en la web papaleonuruguay.uy.

Papa León XIV. Foto: AFP

Después del mediodía el papa volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV. Para esta actividad, abierta al público, se requiere la entrada gratuita que también se retira en la web.

La agenda de León XIV en Florida

El domingo el papa irá a Florida. Está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, también gratuita.

Finalmente el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.

Zonas de exclusión en Montevideo por la visita del papa León XIV

Por la visita y las sucesivas actividades del papa, Montevideo verá revolucionado su tránsito vehicular y su sistema de transporte público, que sufrirá una serie de desvíos.

Habrá calles en las que no se podrá estacionar pero también zonas a las que no se podrá ingresar, por ejemplo un área de Ciudad Vieja y el Centro que estará cerrada al tránsito vehicular el viernes de tarde.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País.

En primer lugar, la IMM explicó que por el armado del escenario en plaza Independencia para el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (que será el viernes) ya desde el lunes y hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Esto implicará que las líneas de transporte que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

La IMM detalló además que desde las 15:00 del viernes y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La comuna aclaró que inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan allí hacia lugares cercanos.

Una buena parte del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación vehicular de 15:00 a 00:00 del sábado. Por tanto las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

También estará cortada el área de Bulevar Artigas en donde se encuentra la Nunciatura Apostólica del Uruguay y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Como el sábado el papa irá a la sede de la UCU, se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 17:00 horas.

Por la misa en el estadio, el Parque Batlle tendrá una gran zona de exclusión durante casi todo el sábado. Desde las 8:00 hasta las 23:00 personal del Ministerio del Interior controlará que ningún ingrese al parque desde Ricaldoni hasta Cataluña.