León XIV antes de su llegada a Uruguay: "Que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza"

A dos días de su llegada a Uruguay, el papa León XIV aprovechó los saludos durante la audiencia general de este miércoles para pedir a los fieles que acompañen con sus oraciones su misión por Sudamérica.

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", expresó.

Luego, en su saludo final en italiano, volvió a pedir las oraciones refiriéndose a los países que visitará en Sudamérica: "Para que el Señor bendiga esta misión en estos países muy queridos por mí", expresó.

Papa León XIV durante su audiencia de este miércoles Foto: Vatican News

El mapa del papa León XIV en Uruguay: el recorrido y los lugares que visitará

El papa León XIV visitará Uruguay en el marco de una gira latinoamericana en la que también viajará a Argentina y Perú. El pontífice saldrá de Roma el viernes 6 a las 7:00 de la mañana para arribar sobre las 16:30 (hora local) al Aeropuerto de Carrasco.

En Montevideo tendrá una bienvenida en la Plaza Independencia: allí se encontrará con autoridades y dará un discurso. Luego visitará al presidente de la República Yamandú Orsi, le entregarán la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

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El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú donde brindará una misa en el Parque París Londres. A su regreso, por la tarde, visitará Casavalle, tendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica y culminará la jornada en una vigilia en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre a las 10:30 está prevista la misa en Florida. Por la tarde dejará el país para viajar hacia Buenos Aires, Argentina. La última parada en América Latina es Perú, donde Robert Prevost residió por más de veinte años.