Visita del papa León XIV: Uruguay desplegará más de 5.000 policías en un operativo histórico

El papa León XIV llega este viernes 6 de noviembre a Uruguay y desde el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Defensa Nacional, se preparó un dispositivo de seguridad para la visita que durará hasta el domingo 8.

"No es solamente la bienvenida a una figura de relevancia internacional, sino que significa la bienvenida a un líder religioso-político que concita la atención del mundo entero", destacó en conferencia de prensa este martes el ministro del Interior, Carlos Negro.

Para Negro, el ministerio tiene la responsabilidad "de asegurar la seguridad del papa y que la reunión de todos los ciudadanos se pueda vivir de una forma que lo merece".

"Va a ser un despliegue histórico en todos los rincones del país", aseguró el ministro y apuntó que se trabajará en la seguridad por el despliegue de personas en frontera y el todo el territorio.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, detalló que el dispositivo consta de cuatro fases, dos de ellas ya realizadas.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

"Todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa. Es un tema país donde todas las instituciones debemos trabajar para asegurar que estamos preparados para afrontar un evento de esta magnitud", explicó Azambuya y detalló que más de 5.000 funcionarios policiales participarán directamente del dispositivo de seguridad, con la colaboración del resto de la Policía Nacional.

Azambuya explicó que las jefaturas de Canelones, Montevideo, Florida y Paysandú trabajarán directamente en el operativo y el resto "tienen órdenes específicas" de apoyo. "Si bien la Policía está abocada en gran parte al operativo del papa, también vamos a cumplir con la seguridad interna de nuestro país", agregó.

Noticia en desarrollo