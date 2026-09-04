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Noticias de Papa León XIV en Uruguay en El País Uruguay

El Papa León XIV llega a la base aérea de Gando en Telde, en la isla canaria de Gran Canaria, el 11 de junio de 2026.

La Iglesia católica pide colaboración para cubrir gastos de la llegada de León XIV a Uruguay

Rafael Radi En Clave País.

Del laboratorio a la cancha: Rafael Radi se reunirá con León XIV y explica su rol en nuevo estadio de Liverpool

Papa León XIV durante una misa, en una imagen de archivo.

Visita de León XIV a Uruguay: encuesta de Cifra revela expectativa sobre la llegada del papa al país

León XIV durante el rezo del Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, cerca de Barcelona.

León XIV recibe distinción especial de Florida: es declarado visitante ilustre del departamento

El Papa León XIV oficia una misa en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

El papa León XIV recibirá la llave de la ciudad por parte de la Intendencia de Montevideo durante su visita

El Papa León XIV llega para asistir a una procesión de barcas en el lago Albano con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Lago en Castel Gandolfo.

El papa León XIV tendrá un acto público con el presidente Orsi

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La misa del papa León XIV en Florida será en el hipódromo y en Paysandú evalúan usar instalaciones municipales

Papa León XIV

“Va a quedar chica la ciudad”: hoteles de Florida y Paysandú esperan un aluvión de turistas por visita del papa

El Papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona

¿Cuándo viene el papa a Uruguay? Detalles de la visita de León XIV al país y los lugares que visitará

El Papa León XIV dirige una misa en la basílica de Santa Maria degli Angeli durante una visita pastoral en Asís.

Productores que se oponen a la represa de Casupá quieren que el papa León XIV conozca su postura sobre la obra

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