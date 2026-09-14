La Policía detuvo al joven que intentó asesinar a su compañera de clase en la Facultad de Medicina

La Policía detuvo este lunes al joven de 19 años que intentó asesinar a una compañera de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). El hecho tuvo lugar el pasado martes 1 y provocó la suspensión del dictado de clases que fueron retomadas en las últimas horas. Además, varias facultades fueron ocupadas por los estudiantes a modo de protesta.

Según pudo saber El País con fuentes de Fiscalía y de la Jefatura de Policía de Montevideo, el joven agresor -que estaba internado en una clínica psiquiátrica- fue dado de alta del lugar y posteriormente detenido por las autoridades. Además, mañana martes por la mañana se le realizará una pericia en la Oficina Penal Centralizada (OPEC).

El caso está en mano de la fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, a cargo de Luis Pacheco.

El intento de femicidio y las repercusiones

El intento de femicidio tuvo lugar el pasado martes 1 en la Facultad de Medicina de la Udelar, cuando una estudiante de 19 años fue apuñalada por un joven en el anexo del centro de estudios. La víctima recibió dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la cara. Días después de la agresión, fue dada de alta.

El hecho provocó una manifestación estudiantil en las afueras del Palacio Legislativo, así como declaraciones del decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, del rector de la Udelar, Héctor Cancela, así como del propio presidente Yamandú Orsi.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Udelar retomó las clases este lunes

La Universidad de la República (Udelar) retomó este lunes el dictado de clases para los cursos de grado y posgrado, luego de la suspensión dispuesta por el intento de femicidio.

Tras las ocupaciones y críticas de gremios estudiantiles, que exigieron mayores medidas para prevenir la violencia de género en las aulas, el Consejo Directivo Central de la Universidad había resuelto -además de extender el cese de actividades curriculares- destinar el miércoles, jueves y viernes para realizar “actividades de reencuentro, intercambio y reflexión”.

También se encomendó a los servicios universitarios planificar “acciones inmediatas” contra este tipo de violencia mientras se elabora un plan institucional, y se resolvió profundizar la participación en la construcción del “Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030" con otras instituciones.