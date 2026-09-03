Una estudiante de Facultad de Medicina presentó denuncia por acoso contra detenido por intento de femicidio

Una estudiante de la Facultad de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el joven de 19 años detenido el martes por intento de femicidio en la universidad, cuando atacó y apuñaló a una compañera de carrera.

Personal de la Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo testimonios del comportamiento previo y actitudes del detenido, tras lo que una estudiante de la Facultad de Medicina decidió denunciarlo por acoso, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes de la investigación.

La denuncia se adjunta ahora al expediente por el intento de femicidio. Por otro lado, la Policía obtuvo testimonios de alumnos y exalumnos del liceo Nº1 de Salinas, Canelones, donde concurrió el agresor detenido el martes de tarde.

Una multitudinaria movilización se realizó este miércoles, que se trasladó desde las inmediaciones de la Facultad de Medicina (FMED) a las afueras del Palacio Legislativo, tras el ataque a una joven de 19 años, que es investigado por la Policía como intento de femicidio, ocurrido este martes en el edificio anexo del centro de estudios.

Mujeres y hombres de todas las edades se congregaron para reclamar “justicia” y que no vuelva a ocurrir la brutal agresión que sufrió la estudiante por parte de otro alumno, de su misma edad, que permanece internado en un centro psiquiátrico, y que aún no declaró ante Fiscalía. Por su parte, la víctima permanece internada tras recibir heridas en rostro y abdomen.

Carteles en la manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Ocupaciones en facultades

Los gremios estudiantiles de Medicina, Psicología, Química y Humanidades resolvieron ocupar dichas facultades en reclamo de mayores medidas por parte de la Universidad de la República (Udelar), tras la agresión que sufrió este martes una estudiante de la Facultad de Medicina.

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) resolvió ocupar del edificio anexo ex-alpargatas desde las 08.30 horas, además, tomó la medida de hacer paro este jueves y viernes en FMED. El Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología (CEUP) ocupa la facultad ubicada sobre Tristán Narvaja a partir de las 10.00 horas.

El Centro de Estudiantes de Humanidades Y Ciencias de la Educación (Cehce) resolvió la ocupación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) este jueves “en respuesta al intento de feminicidio en Facultad de Medicina y la negligencia institucional desatada”.

La Asociación de Estudiantes de Química (AEQ) resolvió ocupar el edificio ex Alpargatas desde este miércoles de tarde. En tanto, el Consejo de la Facultad de Química (FQ) había definido el cese de actividades para este jueves.

Además, el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura (CEDA) ocupará la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) desde las 17.00 horas de este jueves hasta las 22.00 de este viernes.