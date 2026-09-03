Multitudinaria movilización tras ataque en Facultad de Medicina, con críticas a Udelar y al decano Briva

Una multitudinaria movilización se realizó este miércoles, que se trasladó desde las inmediaciones de la Facultad de Medicina (FMED) a las afueras del Palacio Legislativo, tras el ataque a una joven de 19 años, que es investigado por la Policía como intento de femicidio, ocurrido este martes en el edificio anexo del centro de estudios.

Mujeres y hombres de todas las edades se congregaron para reclamar “justicia” y que no vuelva a ocurrir la brutal agresión que sufrió la estudiante por parte de otro alumno, de su misma edad, que permanece internado en un centro psiquiátrico, y que aún no declaró ante Fiscalía.

El caso en Udelar derivó en que varios estudiantes del Liceo 1 de Salinas, donde asistía el agresor, primero presentaran una carta que se viralizó, y luego se movilizaran con pancartas y declararan a los medios que antes presentaron reclamos por presuntas conductas violentas del joven, que no fueron atendidos.

El decano de FMED, Arturo Briva, dijo en rueda de prensa que el agresor “no tenía denuncias previas dentro de Udelar” de acoso o agresiones. En tanto, el Consejo de la facultad resolvió este miércoles iniciar un sumario administrativo al estudiante, y mientras tanto suspenderlo de “toda actividad universitaria, ya sea presencial o virtual así como de su concurrencia a la FMED”.

“¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, “¡Tocan a una, tocan a todas!”, fueron algunos de los cánticos que se hicieron sentir entrada la tarde en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, por parte de un movimiento que tapizó General Flores con carteles que incluyeron diversas consignas.

“¿Tenemos que morir para que nos tomen en serio?”, “No estamos seguras en nuestra propia facultad”, “No queremos silencio, queremos acciones”, “Unidos por una FMED segura por y para todos”, “Queremos estudiar seguras. ¿Es mucho pedir?”, "No quiero ir a clases con miedo", señalaban algunos de los carteles, que rechazaban lo ocurrido y la reacción que tuvo la universidad pública.

“El hecho generó mucha conmoción”, dijo Abril Caresani, estudiante e integrante del colectivo de mujeres de FMED. “Parte de nuestro repudio es que esté catalogado como agresión, cuando fue un intento de femicidio, premeditado”, dijo. “Sentimos que hay un desamparo institucional”, agregó.

“Lo que sucedió no es un hecho aislado, fue algo importante. Esas cosas no pueden suceder dentro de una facultad, y menos en un salón de clases”, resaltó Abril Pintos, estudiante de FMED, quien reclamó por un protocolo de actuación ante este tipo de episodios. “Tendría que tener consecuencias claras porque si no estas cosas vuelven a pasar”, dijo.

Movilización tras el ataque a la estudiante. Foto: Estefanía Leal.

“Estamos acá por la indiferencia que mostró Udelar y la FMED porque las medidas que se tomaron son normalizar lo que pasó, y queremos que se tomen medidas reales”, indicó Suni El Massri, estudiante de FMED. “Plantear talleres de reflexión opcionales no va a cambiar la realidad que estamos pasando. Se tienen que tomar medidas más fuertes”, dijo.

La movilización incluyó varias críticas contra Briva porque este martes planteó que la joven sufrió una agresión violenta, que se trató de una situación excepcional, y que se iban a retomar las clases con normalidad este miércoles, algo que no ocurrió. “Te limpiaste las manos como limpiaron el pasillo. Decano Briva, cómplice”, apuntó uno de los carteles.

Consultado por los cuestionamientos, el decano respondió en una rueda de prensa en FMED poco antes de la movilización: “Ayer y hoy el orden de prioridades de acciones que tuvimos fue primero contención de la víctima, segundo asegurar la tranquilidad para toda la institución, y a partir de ahí disparar los mecanismos institucionales para dar una buena respuesta”.

“Las declaraciones personales fueron siempre basadas en que la tranquilidad primara, y que pudiéramos trabajar los temas como corresponde”, añadió Briva, quien fue insultado en la movilización.

Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

La movilización de este miércoles fue convocada por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), que realizaron un paro de 24 horas, que contó luego con el respaldo de los sindicatos de funcionarios (Affur), estudiantes (FEUU) y docentes (ADUR) de Udelar. Estos últimos hicieron un paro de 16.00 a 19.00 horas.

Sobre las 18.00 horas, comenzaron los aplausos, luego los cánticos, y después la marea comenzó a circular por General Flores, encabezada por una pancarta que rezaba: “No fue un hecho aislado. No merecemos silencio institucional”, que exhibió el descontento con la gestión de FMED y Udelar.

Varias personas cortaron con bicicletas el tránsito en Avenida de las Leyes para el pasaje de la marcha, lo que derivó en bocinazos, motos escurriéndose por la vereda, y hasta el quiebre de la columna humana en un momento para que pasara una ambulancia que iba a una urgencia.

“A nosotras se nos detuvo el mundo, y a ella también”, lamentó una amiga de la víctima durante un acto improvisado en el acceso por General Flores del Palacio Legislativo, colmado de personas. La joven que recibió puñaladas en el abdomen y la cara, permanece internada, “estable”, y se está “recuperando de las cirugías”, acotó Briva.

"¿Qué tipo de horror tiene que pasar para que existan límites? ¿Dónde están las instituciones?", agregó la amiga de la estudiante atacada. “Les pido por favor a todos que no bajen los brazos, que se comprometan con esta lucha, y que no haya una próxima, ni en su casa, ni en la facultad, ni en la calle, ni en ningún lado”, remarcó, en un aplauso cerrado.

La FEUU marcó su “total repudio y profundo repudio” por el episodio. Entre varias críticas, se apuntó que sus representantes en el Consejo Directivo Central (CDC) de Udelar pidieron suspender las clases para convocar al duelo y a la reflexión institucional, que no prosperó.

“Están suficientemente comprometidos nuestros decanos con una universidad libre de violencias? Sus votos emiten un mensaje claro y difícil de tergiversar. No son consecuentes con los discursos que dan hacia el afuera”, apuntó la consigna del gremio estudiantil.

“No marchamos solamente para acompañar el dolor de nuestra compañera. Marchamos para cuestionar las condiciones que permiten que la violencia se repita. Para exigir prevención, protección, acompañamiento y respuestas institucionales concretas”, señaló el Colectivo de Mujeres Estudiantes de la Udelar (MU-Udelar) en su proclama.

Definiciones

Sumado a la movilización, sucedieron varias reuniones este miércoles en torno a este tema, así como también se tomaron diferentes acciones. Varios decanos visitaron diferentes clases para plantearles a los alumnos que la universidad cuenta con mecanismos para denunciar situaciones de violencia, acoso y discriminación, mientras que otros enviaron comunicados.

Al mismo tiempo, se reunió este miércoles la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG), que contó con la participación de docentes vía Zoom y donde se abordó la situación y las posibles acciones a tomar frente al episodio de violencia de género.

El CDC de Udelar de este martes encomendó a los equipos de Decanato de todos los servicios universitarios que, “en coordinación con sus comisiones de género y comunicación”, realicen talleres de reflexión y concientización este jueves y viernes.

En ese sentido, el Consejo de FMED de este miércoles, al que asistió de forma excepcional la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, resolvió suspender las clases el miércoles, y que este jueves y viernes las unidades académicas trabajen “aspectos relacionados con la violencia basada en género, acoso y discriminación como forma de reflexión colectiva”.

Briva agregó en rueda de prensa que la Policía Nacional "asesorará a la facultad si existe alguna oportunidad o posibilidad de mejora". También se trabajará con referentes en temas de acoso y violencia basada en género.