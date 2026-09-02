Facultad de Medicina inició un sumario y suspendió al joven que atacó a su compañera de clase

El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), repudió este miércoles mediante un comunicado el intento de femicidio de una estudiante en el anexo del centro de estudios por parte de un compañero de curso. Además, anunciaron que realizarán un sumario al joven agresor y y tomarán "las medidas de protección necesarias".

Desde el Consejo de la facultad señalaron que el hecho "conmueve profundamente a la institución" y los llama a "la solidaridad y cercanía", tanto con la víctima como con sus allegados.

"La violencia que atraviesa nuestra sociedad, y particularmente la violencia ejercida contra las mujeres, no puede ser naturalizada. La Universidad debe ser un espacio seguro, respetuoso y comprometido activamente con la prevención de las distintas formas de violencia", señalaron en el comunicado.

En la misma línea, aseguran compartir la necesidad de tanto estudiantes, como egresados, docentes y funcionariado de "no continuar con las actividades como si nada hubiese sucedido".

"Consideramos necesario abordar lo ocurrido con perspectiva de género. Si bien las circunstancias y motivaciones del hecho deberán ser esclarecidas por la Justicia, no puede desconocerse que se trató de una agresión de un varón hacia una mujer, en un contexto social en el que la violencia hacia las mujeres continúa siendo una realidad que debemos reconocer, prevenir y enfrentar colectivamente", manifestaron.

Pancartas y carteles en las afueras de la Facultad de Medicina. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Al mismo tiempo, instan a "acompañar y cuidar" a quienes fueron testigos directos del hecho, algo que de acuerdo al Consejo "implica revisar" las prácticas institucionales. En otro orden, hicieron un llamado a evitar la "difusión innecesaria" de imágenes o detalles de la agresión "que puedan revictimizar a la estudiante".

Sumario y suspensión

Desde la facultad comunicaron que decretaran un sumario correspondiente y tomarán "las medidas de protección necesarias". Además, pondrán a disposición de la Justicia elementos para aclarar los hechos.

En ese sentido, y de acuerdo a una resolución del consejo a la que accedió El País, el joven agresor será suspendido "en toda actividad universitaria, ya sea presencial o virtual así como de su concurrencia a la Facultad de Medicina.

Con respecto a los estudiantes afectados, el Consejo de la Facultad de Medicina involucrará a las unidades de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Ocupacional para acompañar a los jóvenes.

"La Facultad se compromete a tomar todas las acciones que se entiendan pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a situaciones futuras, y solicitar al rector de la Universidad de la República el apoyo que entienda pertinente", concluye el comunicado.

Estudiantes se manifiestan en las afueras de la Facultad de Medicina. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Movilización en la Facultad de Medicina y respaldo de los decanos

Tras el ataque de este martes, todos los decanos de Udelar se comunicaron con sus comunidades educativas por estas horas. Varios pasaron por sus clases planteando a los estudiantes, conmocionados por el brutal episodio, que la universidad tiene mecanismos para denunciar situaciones de violencia, acoso y discriminación, informaron fuentes universitarias a El País.

A su vez, está previsto está previsto que los decanos de las distintas facultades asistan a la movilización que se desarrollará este miércoles de tarde en FMED, indicaron fuentes de Udelar a El País.

Facultad de Medicina. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El reclamo de ADUR

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), publicó este miércoles otro comunicado en el que señalaron que las "mujeres y disidencias" de la universidad vienen "advirtiendo sobre las desigualdades y violencias que atraviesan nuestro tránsito por la vida universitaria".

"Valoramos los avances institucionales para atender estas situaciones, pero su insuficiente abordaje resulta evidente. Somos nosotras quienes seguimos poniendo el cuerpo ante los límites de los protocolos, normativas y dispositivos existentes", consideraron.

En ese sentido, subrayaron que la Udelar "no es ajena" a la violencia basada en género contra las mujeres en la sociedad. "La persistencia de esta violencia y las limitaciones de las respuestas institucionales para prevenirla, abordarla, investigarla, sancionarla y repararla hacen que lejos de constituir una excepcionalidad, forman parte de nuestra experiencia cotidiana", añadieron.

En tanto, consideraron que "las condiciones de vida actuales" que desembocan en "la precarización de la vida y la falta de abordajes a problemáticas de salud mental que de ningún modo puede relativizar la violencia de género ejercida, se intersectan con la violencia basada en género pero no la justifican".

Joven de 19 años que apuñaló a estudiante de Medicina. Foto captura de video



"Nada justifica la violencia, nada puede relativizar la violencia basada en género que atraviesa nuestra sociedad y la universidad como institución. Este hecho es extremo y violento pero no es excepcional en tanto que las mujeres y disidencias vivimos violencia en la universidad y en la sociedad todos los días", agregaron desde ADUR.

También piden "fortalecer" la institucionalidad de género", así como "capacitar y sensibilizar" a las personas que integran la Udelar en temáticas de igualdad de género "con énfasis en las violencias contras las mujeres".

"Necesitamos también voces y relatos de varones que se impliquen en el cuestionamiento a las masculinidades construidas sobre el dominio, control y violencia, interpelando las prácticas que naturalizan la violencia desde varias posiciones, retomando el problema desde una responsabilidad compartida", acotaron.