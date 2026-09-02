Facultad de Medicina inició un sumario y suspendió al joven que atacó a su compañera de clase
Desde el Consejo de la facultad señalaron que el hecho "conmueve profundamente a la institución" y los llama a "la solidaridad y cercanía", tanto con la víctima como con sus allegados.
El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), repudió este miércoles mediante un comunicado el intento de femicidio de una estudiante en el anexo del centro de estudios por parte de un compañero de curso. Además, anunciaron que realizarán un sumario al joven agresor y y tomarán "las medidas de protección necesarias".
Desde el Consejo de la facultad señalaron que el hecho "conmueve profundamente a la institución" y los llama a "la solidaridad y cercanía", tanto con la víctima como con sus allegados.
"La violencia que atraviesa nuestra sociedad, y particularmente la violencia ejercida contra las mujeres, no puede ser naturalizada. La Universidad debe ser un espacio seguro, respetuoso y comprometido activamente con la prevención de las distintas formas de violencia", señalaron en el comunicado.
En la misma línea, aseguran compartir la necesidad de tanto estudiantes, como egresados, docentes y funcionariado de "no continuar con las actividades como si nada hubiese sucedido".
"Consideramos necesario abordar lo ocurrido con perspectiva de género. Si bien las circunstancias y motivaciones del hecho deberán ser esclarecidas por la Justicia, no puede desconocerse que se trató de una agresión de un varón hacia una mujer, en un contexto social en el que la violencia hacia las mujeres continúa siendo una realidad que debemos reconocer, prevenir y enfrentar colectivamente", manifestaron.
Al mismo tiempo, instan a "acompañar y cuidar" a quienes fueron testigos directos del hecho, algo que de acuerdo al Consejo "implica revisar" las prácticas institucionales. En otro orden, hicieron un llamado a evitar la "difusión innecesaria" de imágenes o detalles de la agresión "que puedan revictimizar a la estudiante".
Sumario y suspensión
Desde la facultad comunicaron que decretaran un sumario correspondiente y tomarán "las medidas de protección necesarias". Además, pondrán a disposición de la Justicia elementos para aclarar los hechos.
En ese sentido, y de acuerdo a una resolución del consejo a la que accedió El País, el joven agresor será suspendido "en toda actividad universitaria, ya sea presencial o virtual así como de su concurrencia a la Facultad de Medicina.
Con respecto a los estudiantes afectados, el Consejo de la Facultad de Medicina involucrará a las unidades de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Ocupacional para acompañar a los jóvenes.
"La Facultad se compromete a tomar todas las acciones que se entiendan pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a situaciones futuras, y solicitar al rector de la Universidad de la República el apoyo que entienda pertinente", concluye el comunicado.
Movilización en la Facultad de Medicina y respaldo de los decanos
Tras el ataque de este martes, todos los decanos de Udelar se comunicaron con sus comunidades educativas por estas horas. Varios pasaron por sus clases planteando a los estudiantes, conmocionados por el brutal episodio, que la universidad tiene mecanismos para denunciar situaciones de violencia, acoso y discriminación, informaron fuentes universitarias a El País.
A su vez, está previsto está previsto que los decanos de las distintas facultades asistan a la movilización que se desarrollará este miércoles de tarde en FMED, indicaron fuentes de Udelar a El País.
El reclamo de ADUR
Por su parte, la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), publicó este miércoles otro comunicado en el que señalaron que las "mujeres y disidencias" de la universidad vienen "advirtiendo sobre las desigualdades y violencias que atraviesan nuestro tránsito por la vida universitaria".
"Valoramos los avances institucionales para atender estas situaciones, pero su insuficiente abordaje resulta evidente. Somos nosotras quienes seguimos poniendo el cuerpo ante los límites de los protocolos, normativas y dispositivos existentes", consideraron.
En ese sentido, subrayaron que la Udelar "no es ajena" a la violencia basada en género contra las mujeres en la sociedad. "La persistencia de esta violencia y las limitaciones de las respuestas institucionales para prevenirla, abordarla, investigarla, sancionarla y repararla hacen que lejos de constituir una excepcionalidad, forman parte de nuestra experiencia cotidiana", añadieron.
En tanto, consideraron que "las condiciones de vida actuales" que desembocan en "la precarización de la vida y la falta de abordajes a problemáticas de salud mental que de ningún modo puede relativizar la violencia de género ejercida, se intersectan con la violencia basada en género pero no la justifican".
"Nada justifica la violencia, nada puede relativizar la violencia basada en género que atraviesa nuestra sociedad y la universidad como institución. Este hecho es extremo y violento pero no es excepcional en tanto que las mujeres y disidencias vivimos violencia en la universidad y en la sociedad todos los días", agregaron desde ADUR.
También piden "fortalecer" la institucionalidad de género", así como "capacitar y sensibilizar" a las personas que integran la Udelar en temáticas de igualdad de género "con énfasis en las violencias contras las mujeres".
"Necesitamos también voces y relatos de varones que se impliquen en el cuestionamiento a las masculinidades construidas sobre el dominio, control y violencia, interpelando las prácticas que naturalizan la violencia desde varias posiciones, retomando el problema desde una responsabilidad compartida", acotaron.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
-
Investigan como intento de femicidio ataque a estudiante de Medicina: señalan conducta "obsesiva" de agresor
Intento de femicidio en Facultad de Medicina: agresor fue internado en clínica psiquiátrica y aún no declaró
Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un joven en las instalaciones de la Facultad de Medicina
¿Encontraste un error?